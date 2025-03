I video dell’alluvione a Gran Canaria: donna salvata prima che l’auto venga sommersa

Le strade di Telde, una delle principali città dell’isola di Gran Canaria, sono state sommerse dall'acqua a causa di un'ondata di maltempo che ha colpito le Isole Canarie. Nel video allegato, una donna viene tratta in salvo pochi istanti prima che la sua auto venga completamente sommersa dalle acque.

Le forti piogge hanno provocato l'esondazione di fiumi e torrenti, causando danni significativi a strade, edifici e infrastrutture. A partire dal primo pomeriggio di ieri, la Direzione Generale delle Emergenze del Governo delle Canarie ha dichiarato lo stato di allerta per precipitazioni intense in diversi comuni di Gran Canaria, tra cui Arucas, Teror, Santa Brígida, Valsequillo e la stessa Telde, oltre alla capitale Las Palmas.

A Telde, il secondo comune più popoloso dell’isola, le piogge torrenziali di domenica hanno provocato il cedimento di un bacino idrico, riversando circa 700.000 litri d’acqua. L’enorme quantità d'acqua ha trascinato diversi veicoli lungo un burrone fino al mare. Fortunatamente, non si registrano vittime o feriti.

Il maltempo ha causato forti disagi alla viabilità, con lunghe code sull'autostrada che collega Las Palmas all’aeroporto e alle principali località turistiche del sud dell’isola. Il Comune di Telde ha invitato i cittadini a limitare gli spostamenti.

In alcune aree, come la spiaggia di La Garita, le inondazioni hanno trascinato via numerosi veicoli. Oltre a Gran Canaria, le precipitazioni più intense potrebbero colpire anche il nord e l’est di La Palma e il sud-est di Tenerife, con il rischio di temporali isolati e nevicate sulle vette più alte delle isole.