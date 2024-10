Tel Aviv: Camion contro passanti è attentato, oltre 40 feriti

Pochi minuti fa un camion ha investito alcuni pedoni nei pressi del Cinema City a Gillot, una zona di Tel Aviv, ferendo almeno 40 persone. La polizia ha riferito che nei pressi del Cinema City si è verificato un incidente in cui un camion ha investito diverse persone che si trovavano vicino a una fermata dell'autobus. Un'importante forza di polizia è in arrivo sulla scena. L'autista del camion è stato neutralizzato e si tratta di un attacco terroristico. Il tir ha colpito all'incrocio di Glilot, nei pressi di Herzliya, zona dove si trova il quartier generale del Mossad e diverse unità di intelligence dell'Idf, tra cui l'unità di intelligence 8200.

Il Magen David Adom ha riferito che le sue squadre hanno finora curato 21 feriti dalla scena dello speronamento di Tel Avi di questa mattina, di cui: 6 in condizioni gravi, 6 in condizioni moderate e 9 in condizioni leggere. Al momento non ci sono altri feriti sulla scena dell'attacco, ma sono in corso ricerche nell'area.

Il volontario EMT di United Hatzalah Eliyah Tubul ha riferito dalla scena: «Sono stati coinvolti un camion e un autobus, oltre a un gran numero di pedoni. I team medici di United Hatzalah stanno attualmente fornendo le prime cure a circa 40 persone (in questa fase) che hanno riportato vari gradi di ferite. Alcune di loro sono ancora intrappolate sotto il camion». Dieci feriti, quattro in gravi condizioni, due in condizioni moderate e quattro in condizioni lievi, sono stati trasportati negli ospedali Ichilov e Beilinson. La polizia ha ordinato agli automobilisti di evitare il luogo dell'incidente e di trovare percorsi alternativi.