La strategia Usa nell'Indo-Pacifico passa (anche) da Canberra

Canberra punta a consolidare la sponda con Nuova Delhi. Durante una visita in India, il premier australiano, Anthony Albanese, ha reso noto di voler rafforzare i legami nei settori del commercio e della Difesa. “Abbiamo concordato una conclusione del nostro ambizioso Comprehensive Economic Cooperation Agreement il prima possibile e spero che saremo in grado di finalizzarlo quest'anno”, ha dichiarato Albanese venerdì. “Questo accordo trasformativo realizzerà il pieno potenziale della relazione economica bilaterale, creando nuove opportunità di lavoro e innalzando gli standard di vita per le persone sia in Australia che in India”, ha proseguito, specificando di voler incrementare anche i rapporti sul fronte della sicurezza.

“La cooperazione in materia di sicurezza è un pilastro importante nel partenariato strategico globale tra India e Australia”, ha affermato, dal canto suo, il premier indiano, Narendra Modi. Ricordiamo che India e Australia fanno entrambe parte del Quad: quartetto di Stati che rappresenta uno dei pilastri della strategia statunitense volta ad arginare l’influenza cinese sull’Indo-Pacifico.

Ma non è tutto. Lunedì, Albanese si è recato a San Diego, dove ha incontrato il presidente americano, Joe Biden, e il premier britannico, Rishi Sunak. Nell’occasione, il governo australiano ha formalizzato l’acquisto di sottomarini d'attacco a propulsione nucleare da Washington per modernizzare la sua flotta. Si tratta di accordo che ha avuto luogo nel contesto dell’Aukus: il patto di sicurezza, siglato nel 2021 tra Stati Uniti, Australia e Regno Unito, in funzione principalmente anticinese.

“Crediamo in un mondo che protegga la libertà e rispetti i diritti umani, lo stato di diritto, l'indipendenza degli stati sovrani e l'ordine internazionale basato su regole”, hanno affermato i tre leader in una dichiarazione congiunta. “I passi che stiamo annunciando oggi ci aiuteranno a portare avanti questi obiettivi reciprocamente vantaggiosi nei decenni a venire”, hanno aggiunto. Non solo. Secondo un comunicato ufficiale di Downing Street, poco prima di incontrare Biden, Albanese e Sunak “hanno accolto con favore il fiorente partenariato bilaterale tra il Regno Unito e l'Australia, che si stava rafforzando sempre di più. Hanno discusso di un'ulteriore cooperazione in materia di difesa e di questioni di comune interesse, tra cui l'invasione russa dell'Ucraina e la sicurezza nella regione indo-pacifica”.

Insomma, la Casa Bianca sta cercando di consolidare la propria strategia di sicurezza nell’Indo-Pacifico, mentre crescono le tensioni con Pechino. Il Quad e l’Aukus rappresentano due pilastri di tale strategia. E, in questo contesto, l’Australia punta a rilanciare il proprio ruolo. Un ruolo che potrebbe diventare sempre più centrale.