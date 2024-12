Dentro il caos siriano. Intervista all'analista americano Adrian Calamel

I ribelli impegnati nell'offensiva nel nord della Siria hanno raggiunto le vicinanze di Hama, una città strategica del Paese. Secondo le organizzazioni non governative attive nella regione, si sono verificati intensi scontri con l'esercito filogovernativo, supportato dall'aviazione russa e da significativi rinforzi militari. Della situazione in Siria parliamo con Adrian Calamel analista americano membro dell’Arabian Peninsula Institute.

Cosa sta succedendo in Siria?

Per comprendere appieno la situazione, è necessario contestualizzare la guerra civile siriana del 2011, l'organizzazione terroristica oggi nota come Hayat Tahrir al-Sham e l'ISIS. Durante la cosiddetta Primavera araba del 2011, che ha rovesciato un leader dopo l'altro, la Siria è diventata l'ultima destinazione, ma Assad non è stato rovesciato a differenza di Hosni Mubarak, Zine El Abidine Ben Ali, Gheddafi e Saleh. L'iterazione siriana della Primavera araba è diventata immediatamente violenta, Assad ha represso brutalmente i civili e i jihadisti sunniti di tutto il mondo, tra cui Hamas, hanno invaso lo spazio di battaglia per rimuovere un dittatore laico usando il terrorismo e la guerra asimmetrica. Nel bel mezzo della guerra civile siriana è scoppiata una guerra civile all'interno di Al-Qaeda per la direzione e il comando degli sforzi dell'organizzazione terroristica nella regione. All'interno della guerra civile siriana, il franchising di al-Qaeda Jabhat al-Nusrah (Fronte Nusrah) guidato da Abu Muhammad al-Joulani aveva il controllo delle operazioni nel Levante, mentre l’allora al-Qaeda in Iraq (AQI) guidato da Abu Bakr al-Baghdadi aveva il “dossier Iraq”.

Quando il leader di al-Qaeda Ayman al-Zawahri ha impedito a Baghdadi di controllare le operazioni regionali e di soppiantare il Fronte Nusrah, è stato creato lo Stato Islamico da Abu Bakr al-Baghdadi. Utilizzando tattiche militari, terrorismo e violenza estrema, l'ISIS è stato in grado di stabilire rapidamente la sua capitale irachena a Mosul, non solo conquistando il territorio, ma anche mantenendolo contro qualsiasi tentativo iracheno di liberare il nord. In Siria lo Stato Islamico ha rapidamente sopraffatto ogni resistenza, compreso il Fronte Nusrah, e ha stabilito un'altra capitale a Raqqa. Lo Stato creato da Baghdadi, la sua aperta barbarie e il pericolo che rappresentava per il Medio Oriente e per il mondo hanno prodotto una coalizione globale contro l'ISIS che alla fine ha eliminato il suo califfato fisico. Con l'attenzione rivolta all'ISIS, Joulani ha ribattezzato al-Nusrah come “un'opzione più gentile”, una strategia che al-Qaeda ha adottato per far crescere la sua presenza nel mondo, pia e ragionevole in contrapposizione a un culto della morte assetato di sangue, come mostrano gli snuff movie dell'ISIS. Joulani ha persino rinominato il suo ramo di al-Qaeda Hayat Tahrir al-Sham (HTS), dando l'impressione a molti osservatori che il cordone ombelicale fosse stato reciso da al-Qaeda e che la loro unica ambizione fosse quella di evitare la completa eliminazione e di mantenere una piccola impronta nel nord-ovest della Siria. Una volta eliminato l'ISIS e riassunto il controllo della Siria da parte di Assad nel 2018, Joulani è stato messo all'angolo a Idlib, al confine con la Turchia, ma l'assalto finale a HTS non è mai arrivato e Joulani ha creato un'enclave/stato di al-Qaeda negli ultimi sei anni. Fino alla loro recente offensiva, la narrativa comune intorno a HTS era costituita da punti di riferimento di al-Qaeda e dei Talebani, nessuna aspirazione regionale, una società islamista tollerante e circondata a Idlib. Cosa sta succedendo? L'HTS e Al-Qaeda hanno sempre avuto progetti regionali per la Siria, gli islamisti non sono tolleranti e l'HTS non è stato messo all'angolo a causa della Turchia.

Perché HTS ha lanciato solo ora la sua controffensiva e chi ha armato i jihadisti?

Ci sono un paio di domande importanti che devono essere poste su chi ha deciso di lanciare questa offensiva lampo contro Assad, ma questo potrebbe richiedere tempo. Joulani ha preso questa decisione da solo? È stata la Turchia a dare l'ordine? Dopo aver visto diversi video di hardware turco nelle mani dell'HTS, la Turchia di Erdogan ha svolto un ruolo importante nell'armare i jihadisti, ha dato lui l'ordine? Chiunque abbia preso la decisione deve aver visto le operazioni israeliane dell'ultimo anno e il risultato: il personale di Hezbollah che ha combattuto sul campo contro al-Nusrah e ISIS è stato gravemente degradato. Chiunque abbia preso la decisione ha probabilmente guardato alla campagna aerea della Russia in Siria e Ucraina, poi ha scommesso sul fatto che Putin sia militarmente teso e su qualsiasi impegno nei confronti di Assad. L'HTS e chiunque abbia deciso di lanciare questa offensiva ha visto una debolezza e un momento di opportunità che probabilmente si fermerà e crollerà.

Molti ritengono che questa volta Bashar al-Assad non riuscirà a rimanere al potere. È così? E se sì, chi può sostituirlo? In che misura i russi e gli iraniani possono sostenere il regime di Bashar al-Assad?

Sono molto scettico, i rapidi progressi fatti dall'HTS combinati con le presunte defezioni militari, in particolare dell'aviazione, non sono semplicemente sufficienti per sostituire Assad. L'HTS deve dimostrare la capacità di conquistare e mantenere il territorio, cosa che sembra impossibile a meno che non disponga di numeri e armi al di là di ogni immaginazione. Durante la guerra civile siriana, Hezbollah e l'IRGC hanno ottenuto scarsi risultati contro al-Nusrah e con la Repubblica Islamica spiazzata non mi aspetto che i loro risultati siano migliori. Non ci si deve sbagliare: Teheran farà tutto il possibile per assicurarsi che la Siria sia sottomessa e continui a operare come un ponte di terra per Hezbollah in Libano. La Repubblica islamica ha già chiamato i suoi proxy a difendere la Siria in quella che dovrebbe essere vista come un'azione di sostegno per fermare l'avanzata dell'HTS e salvare uno Stato vassallo, e questo indebolirà senza dubbio Teheran, limitando la sua capacità di mettere a ferro e fuoco altri Paesi. In ultima analisi, sarà il supporto aereo russo e l'uso di bombardamenti indiscriminati a fermare, respingere e possibilmente finire l'HTS senza lasciare nulla a Idlib. Per vincere una guerra bisogna controllare i cieli. HTS e i jihadisti hanno calcolato male l'impegno di Putin nei confronti di Assad e questo sarà la loro rovina, Putin non cederà mai due porti militari sul Mediterraneo. Gli interessi di Teheran e Mosca convergono proprio come nel 2015, ma dieci anni dopo vediamo una politica estera coordinata che sostituisce i semplici “interessi”.

Come viene vissuta la crisi a Washington e cosa farà la nuova amministrazione di Donald Trump in Medio Oriente?

A Washington ci sono persone che esultano per il crollo di Assad, persone preoccupate per la capacità dell'HTS di tenere la Siria e di minacciare la regione e infine persone che capiscono che si tratta di una situazione complessa che alla fine porta a versare altro sangue siriano con pochi cambiamenti sul terreno. Trump e Biden hanno entrambi segnalato il desiderio di rimuovere le truppe di stanza in Iraq e Siria, questa offensiva da parte di HTS e dei jihadisti si spera che ricordi al presidente entrante l'importanza di mantenere una presenza militare in aree critiche di entrambi i Paesi e di non ripetere gli errori del passato. La mia speranza è che Trump usi questa leva per indebolire ulteriormente la Repubblica Islamica dell'Iran su un altro fronte.