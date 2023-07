Guai a gioire di Parigi, rischiamo lo stesso

A leggere ciò che resta della stampa cosiddetta progressista, da un lato si scorge una simpatia per coloro che stanno mettendo a ferro e fuoco la Francia e non per antipatia nei confronti di Emmanuel Macron, ma per attrazione verso qualsiasi cosa assomigli a una rivoluzione. Dall’altro lato invece, si intravede la critica ai ghetti creati attorno alle principali città transalpine, ormai diventati simbolo di esclusione ed emarginazione. Nessuna delle testate che paiono prendersi a cuore la questione ha però il coraggio di dire che quello è il destino che ci attende se non metteremo un freno all’immigrazione disordinata che sta sconvolgendo la vita delle nostre città.











Leggi l'articolo completo su La Verità