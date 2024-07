Parigi 2024, tra ritardi e treni cancellati riprende lentamente la circolazione ferroviaria

A poche ore dall'apertura ufficiale dei Giochi Olimpici a Parigi, le ferrovie francesi sono state prese di mira da atti terroristici che hanno paralizzato l'intera rete. Tre incendi nei pressi dei binari, sulle linee Atlantica, Nord ed Est, hanno gravemente disturbato il traffico, bloccando quasi completamente la stazione di Montparnasse a Parigi.

L'attacco massiccio contro la rete dei treni ad alta velocità TGV, che provocherà interruzioni fino al termine del fine settimana secondo l'amministratore delegato della Sncf, Jean-Pierre Farandou colpisce circa un milione di persone. Mentre scriviamo due terzi dei treni sono stati soppressi sull'asse TGV Atlantique, sia in partenza che in arrivo alla stazione di Montparnasse, riferisce la Sncf. I treni per la Bretagna e i Paesi della Loira «passano attraverso la linea classica, aggiungendo due ore al tempo di viaggio», sottolinea Franck Dubourdieu, direttore della linea TGV Atlantique. Anche i treni diretti verso il Sud-Ovest viaggiano sulla linea ad alta velocità, ma subiscono ritardi. La procura di Parigi ha avviato un'indagine sugli attacchi incendiari che hanno colpito la rete ferroviaria francese ad alta velocità. L'inchiesta è affidata alla Giurisdizione nazionale per la lotta alla criminalità organizzata. La procura ha dichiarato «di essere competente per i reati che causano danni alla proprietà e minacciano gli interessi essenziali della nazione» e ha precisato che tali reati possono comportare una condanna fino a 15 anni di carcere e una multa di 225.000 euro. Inoltre, ha aggiunto che i reati di «degradazione e tentativo di degradazione con mezzi pericolosi in un contesto di gruppo organizzato possono portare a pene detentive di 20 anni e multe di 150.000 euro».

Chi è stato? Le ipotesi avanzate negli ultimi giorni da ambienti investigativi francesi (confermate stamattina da Le Parisien) su una possibile pista che porta al terrorismo ecologista dietro il sabotaggio ferroviario avvenuto il giorno dell'apertura delle Olimpiadi di Parigi, giungono a pochi giorni dal proclama del gruppo radicale Just Stop Oil, che ha annunciato «l'inizio di una rivolta globale contro i trasporti e l'inquinamento». Questo messaggio è stato diffuso attraverso un video nel Regno Unito, dopo un tentativo di blitz (che ha portato a nove arresti) anche all'aeroporto londinese di Heathrow, uno dei principali aereporti del traffico aereo europeo. Contestualmente, eco-terroristi tedeschi hanno condotto un'iniziativa simile all'aeroporto di Colonia-Bonn, come indicato nello stesso video dell'organizzazione affiliata Last Generation. L'annuncio era stato seguito da un'irruzione riuscita all'aeroporto di Francoforte, in Germania, bloccato per alcune ore, e da blitz in Stati Uniti e Canada contro il traffico stradale e aereo.

Just Stop Oil è una campagna che chiede il divieto totale degli idrocarburi, mentre Last Generation denuncia tutte le forme di inquinamento considerate cause dei cambiamenti climatici. Entrambe le organizzazioni rivendicano la disobbedienza alle leggi come una necessità per scuotere il mondo e denunciare governi e imprese di fronte all'emergenza climatica e ai rischi per il pianeta. Uno degli atti di sabotaggio è stato sventato questa notte nell'Yonne. I ferrovieri, impegnati in operazioni di manutenzione, hanno notato la presenza di persone non autorizzate e hanno immediatamente avvertito la gendarmeria, costringendo i trasgressori alla fuga. Gli autori del reato « hanno incendiato le grondaie dove passano i cavi in fibra ottica che trasmettono informazioni di sicurezza per i conducenti e controllano i motori degli interruttori. Si tratta di molti cavi che devono essere riparati uno per uno, ed è un'operazione manuale», ha spiegato i responsabili delle ferrovie aggiungendo che sono stati mobilitati centinaia di agenti per gestire la situazione.

Questa mattina come scrive Le Figaro, durante la conferenza stampa di lancio dei Giochi di Parigi al Club France, Amélie Oudéa-Castéra ha commentato gli atti di sabotaggio che hanno colpito la rete TGV della Sncf ieri sera. «Questa non sarà né la prima né l'ultima delle difficoltà che affronteremo», ha dichiarato il Ministro dello Sport e dei Giochi Olimpici e Paralimpici. L’impressione pero’ è che queste Olimpiadi siano partite molto male e di solito questo è un cattivo presagio.