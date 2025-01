Israele accusa Hamas di boicottare l'accordo raggiunto ieri

Questa mattina l'ufficio del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha riferito che Hamas sta cercando di fare marcia indietro dopo che mercoledì sera i negoziatori hanno annunciato che era stato raggiunto un accordo di cessate il fuoco.In una dichiarazione ufficiale, l'ufficio del Primo Ministro ha spiegato nel dettaglio le questioni su cui Hamas sta cercando di fare marcia indietro: «Tra le altre cose, in contraddizione con la sezione esplicita che dà a Israele il diritto di porre il veto sul rilascio di assassini di massa che sono un simbolo del terrore, Hamas chiede di decidere l'identità di questi terroristi». La dichiarazione arriva poche ore dopo che Qatar e Stati Uniti hanno annunciato ufficialmente il raggiungimento di un accordo. Poco fa l'ufficio del Primo Ministro israeliano ha riferito: «Hamas ha rinnegato parti dell'accordo raggiunto con i mediatori e Israele nel tentativo di estorcere concessioni dell'ultimo minuto. Il governo israeliano non si riunirà finché i mediatori non notificheranno a Israele che Hamas ha accettato tutti gli elementi dell'accordo».La Direzione per gli ostaggi e le persone scomparse dell'ufficio del Primo Ministro, guidata da Yaron Cohen, ha informato le famiglie degli ostaggi che nelle ultime ore Hamas ha aggiunto richieste in contraddizione con l'accordo raggiunto con i negoziatori. «Al momento, i dettagli dell'accordo non sono ancora stati definiti e la squadra negoziale continua a impegnarsi per trovare una soluzione. Pertanto, non c'è ancora una notifica ufficiale di successo nei negoziati e nella riunione del Gabinetto», ha affermato la Direzione in una dichiarazione.





alto dirigente del movimento jihadista ha smentito alle accuse secondo cui il gruppo avrebbe disatteso alcuni punti dell'intesa sugli ostaggi: «Hamas non sta facendo passi indietro rispetto agli accordi raggiunti per una tregua a Gaza». Il Gabinetto diplomatico e di sicurezza israeliano si riunirà nel pomeriggio con i vertici della difesa, tra cui i leader dell’ISA e del Mossad, per discutere l'accordo con Hamas. Successivamente, il governo terrà una votazione sull'intesa, che si preannuncia tesa a causa della forte opposizione di numerosi ministri, oltre che dei partiti Sionismo Religioso e Otzma Yehudit, che minacciano di far cadere la coalizione di governo. Dopo l’approvazione dell’accordo, il Ministero della Giustizia pubblicherà l'elenco dei detenuti da liberare, consentendo eventuali ricorsi alla Corte Suprema. L'accordo prevede un periodo di sei settimane durante il quale le Forze di Difesa Israeliane (IDF) si ritireranno progressivamente dalla parte centrale della Striscia di Gaza, permettendo alla popolazione di tornare nelle proprie abitazioni situate nella zona settentrionale della Striscia di Gaza.