Aumentano le tensioni dopo la morte di Ismail Haniyeh

Oggi Mahmoud Abbas, presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese, ha proclamato una giornata di lutto nazionale per la scomparsa del leader di Hamas, Ismail Haniyeh. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa, le bandiere palestinesi saranno esposte a mezz'asta per tutta la giornata. Il movimento politico di Abbas, Fatah, è in contrasto con Hamas dal 2007, anno in cui quest'ultimo ha preso il controllo della Striscia di Gaza, causando la morte e la fuga di centinaia di membri di Fatah. Nel frattempo, secondo i media statali, l'Iran ha indetto tre giorni di lutto nazionale per Haniyeh.Hamas ha comunicato che i funerali di Haniyeh si terranno giovedì a Teheran, dopodiché il corpo sarà trasferito a Doha, capitale del Qatar, per le preghiere e la sepoltura. La cerimonia avrà luogo con tutti gli onori nella moschea nazionale del Qatar, la più grande del paese. Haniyeh sarà sepolto a Lusail, a nord di Doha, nello stesso cimitero dove riposa il fondatore dello Stato del Qatar, Jassim bin Mohammed Al Thani. Secondo quanto riportato da Channel 12, Ziad Nakhaleh, segretario generale della Jihad islamica palestinese, si trovava nello stesso edificio del leader di Hamas Ismail Haniyeh a Teheran al momento dell'assassinio di quest'ultimo, ma su un piano diverso. Il canale come riportato da Times of Israel ha aggiunto che Nakhaleh non era tra gli obiettivi dell'attacco e non è stato ucciso. Abbiamo chiesto a Lion Udler analista strategico ed esperto di terrorismo, una sua opinione su quanto accaduto e cosa possiamo aspettarci nell’immediato senza dimenticare che Martedì sera, le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno colpito un edificio nel sud di Beirut, uccidendo Fuad Shukr, il più alto comandante militare di Hezbollah e braccio destro del leader Hassan Nasrallah. Israele ritiene Shukr responsabile dell'attacco missilistico mortale di sabato a Majdal Shams.

Come è stato eliminato il numero uno dell’organizzazione jihadista ?

Al momento si sa poco dell'operazione per l'eliminazione del leader dell'organizzazione terroristica di Hamas, lui è stato ospite in una struttura delle guardie rivoluzionarie islamiche dell'Iran, una pensione dove soggiornavano altri ospiti venuti a Teheran per l'inaugurazione del nuovo Presidente Masoud Pezeshkian tenuta ieri, una struttura che si trova nella zona esclusiva delle guardie rivoluzionarie islamiche a nord della Capitale Teheran, presidiata da loro, dove ci sono controlli e vigilanza. Un missile di precisione, che poteva essere stato lanciato da terra, dall'aria o dal mare, fuori dall'Iran, da un altro Paese, ha trascorso centinaia di chilometri senza essere intercettato dai sistemi radar iraniani, o abbattuto dai sistemi di difesa aerea iraniani, ha penetrato in questa struttura esattamente la stanza dove si trovava Ismail Haniyeh e la sua guardia del corpo eliminando entrambi.Il fatto è avvenuto alle 02:00 di notte e al momento non risultano foto o filmati dalla zona, probabilmente per l'ora notturna ma anche perché è un luogo presidiato e vigilato dalle guardie rivoluzionarie islamiche e non accessibile al pubblico.

L’Iran ha annunciato vendetta

L'Iran risponderà sicuramente, l'organizzazione terroristica di Hamas invece ha ormai dei limiti.Dal momento che il leader supremo Alì Khamenei promette una risposta pubblicamente, una risposta ci sarà.

Cosa può accadere?

Gli scenari possono essere vari, l'Iran non vorrebbe entrare in guerra, non solo per l'eliminazione di un leader palestinese, e potrebbe ordinare alle sue milizie sciite in Siria, Iraq, Hezbollah in Libano e gli Huthi nello Yemen di attaccare Israele simultaneamente, un'attacco del genere potrebbe essere lanciato anche dall'Iran, come l'attacco fallito nella notte tra il 13-14 aprile 2024.

Anche all’estero?

Si, l'Iran potrebbe anche ricorrere a uno o più attentati contro gli interessi israeliani all'estero, come ad esempio nelle ambasciate, strutture ebraiche e quant'altro, infatti la sicurezza degli atleti israeliani a Parigi è stata rafforzata.

Torniamo ad Hamas, cosa può fare ?

L'organizzazione terroristica di Hamas invece, non ha potuto nemmeno lanciare un solo razzo contro Israele, come faceva una volta quando un loro leader veniva eliminato, non perché non vogliono, ma perché la loro forza missilistica è stata ridotta notevolmente durante la guerra a Gaza.L'organizzazione terroristica ha già chiesto ai suoi membri nei territori palestinesi in Giudea e Samaria di svolgere attività terroristiche contro Israele in risposta all'eliminazione di Ismail Haniyeh, queste sono le ultime opzioni di Hamas.





Il video dell'uccisione