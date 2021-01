L'impeachment per Trump è problematico, se non impossibile

È partita la resa dei conti negli Stati Uniti. La Speaker della Camera, Nancy Pelosi, ha intimato al vicepresidente americano, Mike Pence, di destituire Donald Trump attraverso il XXV emendamento. Se questo non dovesse avvenire nel giro delle prossime ventiquattro ore, i democratici intenteranno un secondo processo di impeachment nei confronti del presidente in carica. Stando a indiscrezioni riportate negli scorsi giorni dalla Cnn, Pence non avrebbe del tutto escluso di ricorrere a una destituzione, anche se – almeno per ora – non sembrerebbe propenso a imboccare una simile strada.

Ricordiamo in particolare che ad essere in ballo sia la quarta sezione del XXV emendamento, secondo cui "ogniqualvolta il vicepresidente e la maggioranza dei principali funzionari dei dipartimenti esecutivi o di qualsiasi altro organo che il Congresso possa prevedere per legge, trasmette al presidente pro tempore del Senato e allo Speaker della Camera dei Rappresentanti la loro dichiarazione scritta che il presidente non è in grado di esercitare i poteri e i doveri del suo ufficio, il vicepresidente assume immediatamente i poteri e i doveri della carica di presidente facente funzione". Questo dispositivo – che ad oggi non è mai stato invocato – consentirebbe comunque al presidente di opporre resistenza: una resistenza che, in caso, potrebbe tuttavia essere aggirata dal Congresso con una maggioranza di due terzi.

Nel caso i democratici scegliessero di procedere con l'impeachment, Trump rischierebbe di diventare l'unico presidente della storia americana ad esser finito due volte in stato d'accusa. Ricordiamo infatti che l'anno scorso l'attuale inquilino della Casa Bianca avesse subìto un impeachment (poi conclusosi in un buco nell'acqua) con le accuse di abuso di potere e intralcio al Congresso per il cosiddetto caso Ukrainegate. Va sotto questo aspetto rammentato che – in base alla Costituzione americana – il processo di messa in stato d'accusa venga istruito dalla Camera (a maggioranza semplice) e celebrato dal Senato (dove, per arrivare alla rimozione del presidente, sono necessari i due terzi dei voti). Ne consegue abbastanza chiaramente che la tempistica per un eventuale secondo impeachment non risulti particolarmente agevole per i democratici, visto che il mandato presidenziale di Trump scade il 20 gennaio a mezzogiorno. È pur vero che – a differenza del processo dell'anno scorso – stavolta non si terrebbero audizioni preliminari, ma la finestra temporale a disposizione resta comunque risicatissima.

Negli scorsi giorni, è inoltre circolata una bozza, secondo cui – in caso di processo – i democratici sarebbero intenzionati stavolta a presentare un solo capo di imputazione: quello di "incitamento all'insurrezione" (in riferimento ai fatti di Washington della settimana scorsa). Non è tuttavia escluso, secondo indiscrezioni, che l'asinello voglia attaccare Trump anche sul fronte della controversa telefonata da lui avuta – dieci giorni fa – con il segretario di Stato della Georgia, Brad Raffensperger. In tutto questo, la strategia della Pelosi è chiara: colpire il presidente in carica per far leva sugli effetti che un'eventuale condanna comporterebbe: la terza sezione dell'articolo I della Costituzione americana stabilisce infatti che "le condanne per i casi di impeachment non andranno oltre alla rimozione dalla carica e all'interdizione dal tenere e godere qualsiasi carica onorifica, fiduciaria o retribuita alle dipendenze degli Stati Uniti: ma il condannato sarà non di meno responsabile e soggetto a imputazione, processo, giudizio e condanna penale, secondo il diritto comune".

La Speaker vuole quindi di fatto arrivare ad interdire Trump dai pubblici uffici. Eppure, come detto, la tempistica è contro di lei. In tal senso, il deputato democratico, James Clyburn, ha avanzato l'ipotesi, secondo cui la Camera potrebbe istruire il processo nei prossimi giorni, ma trasmettere i capi di imputazione al Senato dopo tre mesi (così da non gravare sulla presidenza Biden, nelle prime settimane della sua attività). Un tale scenario comporterebbe evidentemente che la celebrazione del processo stesso alla camera alta possa avvenire ben oltre il 20 gennaio: quando, cioè, Trump sarebbe già da tempo tornato un privato cittadino. Ricordiamo tuttavia che, per la legge americana, l'impeachment sia un procedimento diretto alla rimozione di un "pubblico ufficiale". È probabile che i democratici si appelleranno al fatto che il processo sia stato istruito prima che Trump lasciasse il suo incarico. Ma non è detto che una simile strategia regga dal punto di vista tecnico. Anche perché esisterebbe un solo (parziale) precedente di un simile scenario: nel 1876, il segretario alla Guerra, William Belknap, subì un processo di impeachment dopo essersi dimesso dal proprio incarico. Tuttavia, in quell'occasione, l'allora Speaker della Camera, Michael Kerr, sostenne che le dimissioni di Belknap fossero finalizzate a "eludere" il processo. Senza poi contare che non si trattasse di un presidente, ma di un semplice ministro. I giuristi intanto sono già divisi, mentre – sul piano istituzionale – un nuovo impeachment rischia di polarizzare ulteriormente la dialettica politica.