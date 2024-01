Hamas usa armi cinesi mentre l’Iran minaccia la coalizione occidentale

Nuove indagini delle autorità israeliane mostrano che le armi cinesi, compresi fucili d'assalto e lanciagranate, vengono utilizzate da Hamas per condurre la guerra a Gaza. Come scrive The Telegraph le scorte di forniture hi-tech scoperte dalle Forze di difesa israeliane (IDF) contenevano mirini telescopici per fucili e cartucce per M16, nonché una serie di apparecchiature di comunicazione come dispositivi di ascolto e radio militari tattiche. Gli investigatori israeliani ora stanno cercando di capire come l'attrezzatura militare sia arrivata nelle mani di Hamas, nel timore che Pechino possa essere stata direttamente coinvolta nelleforniture. «Questa è stata una grande sorpresa perché prima della guerra, le relazioni erano molto buone, ma abbiamo trovato enormi quantità di armi cinesi e la domanda è: sono arrivate direttamente dalla Cina a Hamas oppure no?» ha detto al Telegraph una fonte dell’intelligence israeliana che poi ha proseguito: « Si tratta di armi e tecnologie di comunicazione di altissimo livello, cose che Hamas non aveva prima , con esplosivi molto sofisticati che non sono mai stati trovati prima e soprattutto su così larga scala».La Cina si è mossa per espandere la sua influenza in Medio

Oriente come parte di un tentativo di acquisire influenza contro il suo acerrimo rivale, gli Stati Uniti , e gli esperti hanno affermato che la scoperta del deposito di rifornimenti pone ora importanti questioni strategiche e diplomatiche a Pechino Secondo Michael Singh, capo del think tank del Washington Institute for Near East Policy«Questo approccio è un netto allontanamento dalla passata impassibilità di Pechino nei confronti dei conflitti del Medio Oriente in cui i funzionari cinesi avevano solitamente cercato di evitare coinvolgimento. Piuttosto, riflette la nuova inclinazione del governo a sfruttare conflitti estesi come opportunità per indebolire gli Stati Uniti». Questo cambiamento di prospettiva non è certo passato inosservato a nel palazzi del potere di Gerusalamme ai quali non sfuggita la copertura mediatica che i cinesi hanni fin qui dato al conflittoad esempio non hanno mai mostrato al pubblico cinese cosa è successo il 7 ottobre, ma solo quello che è accaduto dopo. Il regime di Pechino sta quindi facendo il lavaggio del cervello all’opinione pubblica in una direzione totalmente diversa e tutto questo sta accadendo ad un ritmo senza precedenti cosi’ come i cinesi nonostante il rafforzamento delle relazioni con Israele degli ultimi anni negli ultimi anni, continuano a rifiutarsi di designare Hamas come un gruppo terroristico e gli esperti affermano che i media statali hanno sostenuto notevolmente la sua propaganda negli ultimi mesi. Il vertice tra il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il segretario di Stato americano Anthony Blinken si è concluso alle 15:00 di ieri, dopo circa due ore di incontri a porte chiuse presso una residenza presidenziale di Istanbul. Alla riunione hanno partecipato i capi dei servizi segreti di entrambi i paesi, Ibrahim Kalin per la Turchia e Jeffry Flake in rappresentanza della CIA. Prima dell'incontro con Erdogan, Blinkenha avuto un colloquio di quasi due ore con il ministro degli Esteri turco HakanFidan. Mentre si teneva il loro colloquio a Sanaa e in altre città dello Yemen secondo Al Masirah TV, il canale televisivo statale gestito dagli Houthi, due milioni di yemeniti hanno partecipato alla marcia di solidarietà con i palestinesi chiamata«Il sangue del popolo libero sulla strada della vittoria», mentre nella capitale yemenita alcuni funzionari Houthi hanno preso la parola e hanno tra l'altro affermato: «Siamo pronti a combattere gli Stati Uniti». In base a quanto reso noto dal Ministero degli Esteri di Ankara, il dialogo tra Fidan e Flake ha avuto come principali argomenti le operazioni militari israeliane e la crisi umanitaria in corso nella Striscia di Gaza. I due hanno anche parlato dell'allargamento Nato alla Svezia, il cui destino è legato alla ratifica da parte del Parlamento turco. Si tratta della prima tappa della missione che porterà Blinken in diversi Paesi del Medio Oriente e del Mediterraneo nei prossimi giorni.Ieri dal Libanosono stati lanciati sessantadue missili su Israele senza provocare vittime né feriti e come riferisce l’esercito israeliano«le sirene d'allarme hanno suonato in novanta comunità del nord del Paese». I razzi hanno bersagliato la zona del Monte Meron e le aree di Metula e Margaliot come ha rivendicato Hezbollah in un comunicato nel quale ha parlato «di una risposta iniziale al criminale assassinio del grande leader Sheikh Saleh al-Arouri», ucciso a Beirut martedì scorso. Poi sempre ieri, il gruppo sunnita libanese JamàaIslamiya affiliato libanese dei Fratelli Musulmani, ha rivendicato il lancio di due salve di razzi indirizzate verso KiryatShmona, situata nel Nord di Israele. Israele ha risposto con una serie di attacchi nel Sud del Libano e le forze di difesa israeliane hanno affermato che i loro aerei da combattimento «hanno attaccato una serie di siti gestiti da Hezbollah nelle aree di Aita al-Sha’ab, Yaron e Ramya. Tra gli obiettivi c'erano un sito di lancio e alcun edifici militari», mentre sull’account X dell’Idf sono stati pubblicati i video degli attacchi effettuati su numerose strutture. Mentre in Iran non si placano le polemiche sulle falle nella sicurezza dopo l’attentato terroristico dell’Isis del 3 gennaio scorso a Kernan, ieri il regime ha provato a rialzare la testa annunciando «l’arresto di undici persone coinvolte nel complotto», per poi minacciare nuovamente Israele e non solo. Durante una cerimonia nella città portuale di Bandar Abbas, nella costa sud dell’Iran, il comandante delle Guardie rivoluzionarie iraniane, Hossei Salami ha affermato: «Stiamo affrontando una battaglia a tutto campo contro il nemico, lo raggiungeremo ovunque». La Marina delle Guardie ha presentato la nuova imbarcazione "Abu Mahdi" e cento lanciamissili. Salami non ha nominato “il nemico”, ma è noto che ben 22 nazioni hanno accettato di partecipare a una coalizione guidata dagli Stati Uniti per proteggere il traffico commerciale nel Mar Rosso dagli attacchi del movimento Houthi dello Yemen, altra propaggine dall'Iran. Il comandante delle Guardie rivoluzionarie iraniane ha poi ulteriormente mostrato i muscoli: «Dobbiamo difendere i nostri interessi nazionali ovunque si estendano e sarebbe dannoso per il nemico trovarsi vicino e a mezza distanza. Dovrebbero stare lontani da questa zona». Si prefigura quindi la chiara volontà di Teheran di andare allo scontro con la coalizione internazionale nel Mar Rosso.