Guterres, quando l'Onu è sempre e solo pro-Hamas

Il Segretario generale delle Nazioni Unite esclude Hamas dalla lista delle violenze sessuali legate al conflitto. Nonostante abbia riconosciuto le conclusioni di Pramila Patten, António Guterres si è astenuto dall'inserire l'organizzazione terroristica nella lista nera e ha chiesto ulteriori indagini sulle accuse di violenza sessuale contro i detenuti palestinesi.

Nonostante le centinaia di prove schiaccianti, le confessioni video dei miliziani di Hamas, e le testimonianze presentate nel rapporto del rappresentante del Segretario generale delle Nazioni Unite sulla violenza sessuale durante i conflitti, che evidenziavano i crimini di Hamas, il Segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha scelto di non includere Hamas nella lista nera delle Nazioni Unite dei sospettati coinvolti in violenze sessuali legate ai conflitti.

Come scrive Ylnet nel rapporto, Guterres ha accuratamente evitato di attribuire responsabilità ad Hamas, nonostante il chiaro legame riconosciuto dalla deputata Pramila Patten tra l'attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre e la violenza sessuale sistematica e mirata. A differenza del rapporto di Patten, che esprimeva preoccupazione per la continua violenza sessuale contro gli ostaggi israeliani e chiedeva il loro rilascio immediato, Guterres ha evitato una condanna esplicita.

La lista nera delle Nazioni Unite comprende diverse organizzazioni terroristiche operanti in vari paesi, tra cui la Repubblica Centrafricana, la Repubblica Democratica del Congo, l'Iraq (ISIS), il Mali, la Somalia, la Siria, il Sudan, il Sud Sudan, il Myanmar, Haiti e la Nigeria. Il rapporto specifica che l'elenco «non aspira ad essere esaustivo e comprende organizzazioni con informazioni credibili contro di loro»

In risposta, il Ministero degli Esteri israeliano Israel Katz ha espresso profonda preoccupazione per la pubblicazione del rapporto del Segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, sulla violenza sessuale durante i conflitti: «Sono convinto che se i crimini del regime nazista venissero discussi durante il suo mandato, si rifiuterebbe di condannarli anche se i suoi interessi politici lo richiedessero»

Katz ha inoltre criticato l'ONU per non aver condannato pubblicamente Hamas e per non averla aggiunta all'elenco delle organizzazioni terroristiche responsabili di crimini, rifiutandosi di riconoscere Hamas come organizzazione terroristica nonostante le atrocità commesse il 7 ottobre e in seguito. In precedenza, Katz aveva affermato: «Sotto la leadership di Antonio Guterres l'Onu è divenuta una istituzione antisemita e antiisraeliana che offre protezione ed incoraggia i terroristi. Il Segretario generale è stato sul versante egiziano e ha biasimato Israele per la situazione umanitaria a Gaza senza condannare in alcun modo i terroristi di Hamas-Isis che saccheggiano gli aiuti umanitari e senza condannare l'Unrwa che coopera con i terroristi e senza invocare la liberazione immediata ed incondizionata di tutti gli ostaggi israeliani ».

Quest’ultimo rapporto è considerato l’ennesima testimonianza del completo fallimento delle Nazioni Unite sotto la guida di António Guterres che oltretutto potrebbe legittimare il terrorismo e la violenza. Durante le discussioni tra i rappresentanti israeliani e i funzionari delle Nazioni Unite sulla mancata inclusione di Hamas nella lista nera, fonti delle Nazioni Unite hanno affermato «che era troppo presto per prendere una decisione del genere». Secondo loro, «l’inclusione di una determinata organizzazione nell'elenco è un processo graduale, che inizia con un'analisi delle tendenze, seguita da un caso specifico e quindi, se necessario, dall'inclusione nell'elenco». Ora se c’è ancora qualcuno che crede nell’istituzione ONU alzi la mano.