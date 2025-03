"Gene Hackman e la moglie sono morti così". Le rivelazioni del medico legale

Mentre le indagini procedono lentamente, emergono nuove ipotesi sulla tragica fine di Gene Hackman, 95 anni, e della moglie Betsy Arakawa, 65. Secondo il medico legale Michael Baden, l’attore sarebbe stato colpito da un improvviso arresto cardiaco. La moglie, nel tentativo disperato di aiutarlo, potrebbe essere caduta e aver battuto la testa, perdendo la vita. "Fox News" riporta queste rivelazioni, che gettano ulteriore luce sulla vicenda.

I corpi di Hackman e Arakawa sono stati trovati il 26 febbraio scorso nella loro abitazione a Santa Fe, nel New Mexico. Secondo lo sceriffo della contea, Adan Mendoza, il pacemaker dell’attore si sarebbe spento il 17 febbraio, ben nove giorni prima del ritrovamento.

I familiari non avevano loro notizie da tempo, sollevando diversi interrogativi. Perché si erano isolati? Perché nessuno si era allarmato per la loro assenza? E cosa è accaduto realmente in quella casa?

L'analisi del medico legale

Il dottor Baden, che ha eseguito l'autopsia, ha escluso segni di violenza o intossicazione da monossido di carbonio. Hackman soffriva di una patologia cardiaca cronica e ipertensione. La moglie, rinvenuta priva di vita in bagno accanto a diverse confezioni di medicinali, potrebbe aver riportato un trauma fatale alla testa dopo una caduta accidentale mentre cercava di soccorrerlo. Anche il loro cane, un pastore tedesco, è stato trovato senza vita, probabilmente a causa della disidratazione.

Il ritrovamento dei corpi

Il 26 febbraio, intorno alle 13:45 (ora locale), un addetto alla manutenzione ha chiamato i soccorsi dopo aver trovato la porta d’ingresso aperta e aver notato il corpo di Arakawa attraverso una finestra. Quando la polizia è arrivata, ha trovato la scena ancora più inquietante: nessun segno di effrazione, ma i corpi in stato avanzato di decomposizione. Secondo Mendoza, la morte potrebbe risalire a diversi giorni prima, forse addirittura due settimane.

Le indagini in corso

Le autorità stanno valutando diverse ipotesi, tra cui omicidio, suicidio o una possibile intossicazione. Tuttavia, sembra essere stata esclusa la possibilità di una morte violenta. Gli esami tossicologici potranno fornire risposte cruciali, ma i risultati potrebbero richiedere fino a tre mesi.

Gli investigatori hanno sequestrato diversi farmaci trovati nell’abitazione, tra cui medicinali per la tiroide, antidolorifici, trattamenti per l’ipertensione e documenti sanitari. Anche il sito "MyQuest", utilizzato per monitorare lo stato di salute della coppia, è stato preso in esame.

Gli ultimi mesi di vita

L’ultima apparizione pubblica di Hackman e Arakawa risale al 28 marzo 2024, in un ristorante di Santa Fe. Secondo alcuni amici, lo stato di salute dell’attore era peggiorato rapidamente negli ultimi tempi, mentre la figlia Leslie Hackman ha affermato che il padre era ancora in buone condizioni, praticando yoga e pilates con regolarità. Tuttavia, ha ammesso di non sentirlo da diverse settimane.

Anche Arakawa si era allontanata dai suoi cari negli ultimi mesi. La governante della madre racconta che non la chiamava più da ottobre, un comportamento insolito per lei. La madre, affetta da demenza, ha già dimenticato la notizia della sua scomparsa, ma al momento della scoperta era profondamente sconvolta.

Con le indagini ancora in corso e molte domande senza risposta, le autorità stanno cercando di ricostruire le ultime settimane di vita della coppia. Sarà necessario del tempo per determinare le reali cause del decesso, ma il mistero intorno alla loro morte resta ancora fitto.