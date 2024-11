Il Pentagono come Tesla, arriva l'Algoritmo di Musk

In un recente articolo sul Wall Strett Journal, Elon Musk e Vivek Ramaswamy, futuri capi del Doge, hanno dichiarato: “Il Pentagono ha recentemente fallito il suo settimo audit consecutivo”, suggerendo anche che i vertici militari abbiano un'idea confusa di come venga speso il budget annuale di oltre 800 miliardi di dollari. Ma se le precedenti iniziative per recuperare efficienza internamente al Dipartimento della Difesa (DoD) sono in gran parte fallite, secondo i due neo nominati responsabili questa volta sarà diverso. Vero è che Elon ha rivoluzionato i lanci spaziali e i veicoli elettrici, e lo ha fatto sempre con l'approccio spietato che lui stesso chiama “L'algoritmo”. Come raccontato nella biografia di Walter Isaacson, esso consiste in cinque passaggi: 1) mettere in discussione ogni requisito; 2) eliminare qualsiasi parte o processo possibile; 3) semplificare e ottimizzare; 4) accelerare il tempo di ciclo; 5) automatizzare. Difficile però dire se questo approccio funzionerà presso il DoD, istituzione che sviluppa e acquista armi, poiché l'acquisizione è soltanto un terzo del budget della Difesa annuale, mentre il resto è destinato a dipendenti militari e civili, alle operazioni d'addestramento, esercitazione e routine in tempo di pace, ad alloggi e servizi.

Il punto 1, mettere in discussione ogni requisito, sarebbe utile in tutte le Forze Armate, dalle armi che acquisisce ai processi che utilizza per valutare le persone e concedere promozioni. Troppo spesso, i requisiti militari vengono trasmessi di generazione in generazione senza riesaminare le ipotesi alla base del perché le cose vengano fatte in un certo modo. Ma per il DoD molti dei suoi requisiti sono esterni, ovvero dettati dal Congresso o da qualche altra parte del governo, come l'Office of Personnel Management. Il secondo passaggio consiste nell'eliminare le parti e i processi associati a requisiti non necessari. Ciò crea un ambiente in qualche modo aggressivo che può risultare antipatico a molti, ma per le forze armate Usa è un'impresa enorme perché le inefficienze nel DoD non sono sempre grandi programmi o fondi di finanziamento facilmente identificabili ed eliminabili. Le vere inefficienze sono sovente sparse in una vasta burocrazia e prendere decisioni su che cosa eliminare o mantenere richiederà il coinvolgimento attivo del prossimo segretario della Difesa. Alcune inefficienze in ambito militare sono intenzionali: sono scelte strategiche che mantengono le opzioni in scenari improbabili ma che possono rivelarsi gravi. Musk è abituato a tagliare stipendi e posti di lavoro, ma in ambito militare ogni eliminazione mette a rischio vite umane.

Per “ottimizzare” è necessario un obiettivo e un paragone con cui è possibile confrontare le alternative. Nell'industria può essere il tempo necessario per costruire un prodotto, il suo costo, il profitto, eccetera. La validità di una soluzione ottimale è soggetta a prove per vedere se funziona prima di adottarla. Ma nelle Forze Armate lo scopo ultimo è proteggere la nazione e ciò si può fare soltanto valutando minacce e rischi. E ogni persona in ogni vertice militare è differente, valuterà in modo diverso ogni situazione, così se è possibile provare alcuni cambiamenti nelle operazioni e nei processi su piccola scala, è impossibile farlo “provando a vedere” che cosa significhi per esempio ridurre l'impegno nella Nato senza minare la credibilità con gli alleati per decenni.

Anche decisioni come ritardare la costruzione di un sistema d'arma o ridurre temporaneamente le missioni di presenza in tempo di pace possono avere effetti irreversibili perché creano una finestra di opportunità che un avversario può sfruttare. Accelerare il tempo di un ciclo e automatizzare, sono cose rilevanti per l'Esercito, ma pregiudicano la qualità e l'ampiezza dell'addestramento dei soldati.

Invece, le Forze Armate Usa hanno bisogno di accelerare l'innovazione dei programmi di armamento e il tempo necessario per prendere decisioni politiche, amministrative, operative e tattiche. Un esempio è l'ordinamento di grandi quantità di dati e informazioni che vengono inviate costantemente da satelliti e ricognizioni. Migliorando la loro catalogazione si liberano risorse umane per concentrarsi su elementi cognitivi e di giudizio come sulla pianificazione, aree in cui gli esseri umani sono più preziosi.

L'automazione quindi non sostituisce il giudizio umano, ma è uno strumento che consente agli esseri umani di essere più efficaci ed efficienti. Quasi tutti a Washington riconoscono che il Pentagono ha un disperato bisogno di riforme, comprese molte delle persone che guidano o lo hanno guidato. Così le idee e i metodi di Elon Musk e Vivek Ramaswamy possono portare benefici ma anche creare disastri, poiché il livello di quanta e di quale tipo di sicurezza desiderano gli Usa è un giudizio espresso dai politici che rappresentano il popolo. Se il popolo elegge politici che parlano di pace attraverso la forza, sostenendo di eliminare sprechi e inefficienze, ma poi agiscono in modo contrario a queste idee, si può solo concludere che il popolo non deve fidarsi. E si sa, ogni popolo ottiene il governo che merita.