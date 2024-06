Elezioni Usa 2024: i sondaggi tra Trump e Biden

Secondo la media dei sondaggi di RealClear Politics, aggiornata a oggi, Trump è in vantaggio su Biden nei territori chiave per la corsa alla Casa Bianca. Anche qualche settimana fa la situazione era simile. La novità principale è che in Wisconsin i due candidati sono ora in parità. In Michigan, Trump ha un leggero vantaggio dello 0,2%, mentre negli altri Stati - Nevada, Pennsylvania, Arizona, Georgia e North Carolina - il distacco è più significativo. Per essere riconfermato presidente, Biden dovrebbe vincere in almeno tre dei più grandi tra questi sette Stati (Pennsylvania, North Carolina e Michigan) oppure in quattro di quelli più piccoli. Altrimenti, perderebbe le elezioni. Osservando i sondaggi degli ultimi 12 mesi, in Michigan Biden sta recuperando il vantaggio che Trump ha sempre avuto. Attualmente, il presidente è al 46,7%, contro il 47,5% di Trump. I prossimi mesi saranno cruciali. Ancora più importante del Michigan, per numero di abitanti e quindi di grandi elettori, è la Pennsylvania. Qui Trump mantiene un solido vantaggio, che è aumentato rispetto a qualche mese fa: è al 48%, contro il 45,2% di Biden.