Il vincitore della categoria canto di Amici sarà al Radio Zeta Future Hits Live 2025

Il Radio Zeta Future Hits Live torna con la sua quarta edizione il prossimo 1° giugno 2025 al Centrale del Foro Italico di Roma, un evento che rappresenta un punto di riferimento per la musica dal vivo in Italia. Quest’anno, il festival si prepara a stupire ancora una volta con una line-up straordinaria e una conduzione tutta al femminile, che include Paola Di Benedetto e Giulia Laura Abbiati.

Dopo il successo delle edizioni precedenti, Radio Zeta Future Hits Live è ormai un appuntamento irrinunciabile per i giovani, con un programma che unisce performance dal vivo e momenti di grande spettacolo. I biglietti per l’evento sono disponibili su Ticketone.

Il vincitore della categoria canto di “Amici” al Radio Zeta Future Hits Live

Un grande momento dell’edizione 2025 sarà l’esibizione del vincitore della categoria canto di Amici. Questo talentuoso artista sarà infatti uno degli ospiti principali del festival, portando sul palco la sua musica e la sua energia, pronto a emozionare il pubblico.

Non solo il palco, ma anche il red carpet, dove Luigi Santarelli e Alessandra Vatta accoglieranno gli artisti e raccoglieranno l’entusiasmo dei fan.

Gli Artisti in Line-Up per il Radio Zeta Future Hits Live 2025

Il Radio Zeta Future Hits Live è noto per la qualità e la varietà dei suoi ospiti, e l’edizione 2025 non fa eccezione. Tra i primi artisti confermati troviamo: Artie 5ive, Bresh, Capo Plaza, Clara, Dardust, Emis Killa, Fedez, Francesca Michielin, Gaia, Gue’, Joan Thiele, Lazza, Mahmood, Noemi, Olly, Rkomi, Rocco Hunt, Sarah Toscano, Serena Brancale, The Kolors e Tony Effe, con molti altri ancora da annunciare.

L’evento rappresenta il palcoscenico ideale per le nuove star della musica italiana, con un cast che promette di regalare momenti indimenticabili ai fan presenti.

Non perdere l’opportunità di partecipare a questa grande festa della musica. I biglietti sono disponibili su Ticketone e l’evento si preannuncia come il grande inizio della stagione estiva 2025.