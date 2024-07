Elezioni Francia: un paese che vira a destra nonostante la vittoria della sinistra

Le elezioni legislative francesi del 2024 hanno portato a risultati sorprendenti, mettendo in luce un panorama politico complesso e frastagliato. Nonostante la vittoria del Nuovo Fronte Popolare, una coalizione di sinistra guidata da Jean-Luc Mélenchon, l'analisi dei dati elettorali rivela che la Francia sembra virare a destra. Questo paradosso sottolinea le tensioni e le sfide che attendono il nuovo governo.

Secondo i dati del Ministero dell'Interno, i risultati definitivi delle elezioni legislative sono i seguenti: il Nuovo Fronte Popolare ha ottenuto 182 seggi, Ensemble, la maggioranza di governo uscente, ha conquistato 168 seggi, e il Rassemblement National ha raggiunto 143 seggi. Inoltre, i Républicains e diversi di destra hanno raccolto 60 seggi, i diversi di sinistra 13 seggi, i diversi di centro 6 seggi, i regionalisti 4 seggi e infine un seggio è andato a candidati indipendenti.

Questi numeri riflettono una distribuzione complessa del potere che rende difficile la formazione di una maggioranza assoluta, necessaria per governare con stabilità. Il Nuovo Fronte Popolare, pur avendo ottenuto il maggior numero di seggi, è lontano dai 289 seggi necessari per la maggioranza assoluta. Questa situazione obbliga i partiti a considerare alleanze e coalizioni, complicando ulteriormente il quadro politico.

Nonostante il Nuovo Fronte Popolare abbia trionfato in termini di seggi, il Rassemblement National di Marine Le Pen ha ottenuto il maggior numero di voti assoluti, con 8.745.240 consensi, pari al 32,05%. Questo dato è significativo, considerando che al primo turno di domenica 30 giugno il RN aveva già incassato 9.379.092 voti, che rappresentavano il 29,25%. Il Nuovo Fronte Popolare ha raccolto 7.005.514 voti, equivalenti al 25,68%, contro gli 8.995.226 voti del primo turno, che rappresentavano il 28,06%. Ensemble, la coalizione guidata da Emmanuel Macron, ha ottenuto 6.314.418 voti, pari al 23,14%, rispetto ai 6.425.707 voti del primo turno, che rappresentavano il 20,04%. Infine, i Républicains hanno ricevuto 1.474.648 voti, corrispondenti al 5,41%, rispetto ai 2.106.166 voti del primo turno, che rappresentavano il 6,57%.

Questo scenario dimostra che, sebbene la sinistra abbia ottenuto la maggioranza dei seggi, l'estrema destra di Le Pen continua a godere di un ampio supporto popolare, suggerendo che la Francia si stia spostando politicamente verso destra. La capacità del RN di raccogliere un numero significativo di voti è un segnale di allarme per gli altri partiti e indica una crescente polarizzazione nel paese.



Il nuovo Parlamento francese presenta notevoli differenze rispetto alla precedente legislatura in termini di distribuzione dei seggi. Il Nuovo Fronte Popolare è passato dai 133 seggi della precedente legislatura ai 182 seggi attuali, segnando un incremento di 49 seggi. Ensemble, invece, ha subito una significativa perdita, scendendo dai 254 seggi della precedente legislatura ai 168 seggi attuali, con una diminuzione di 86 seggi. Il Rassemblement National ha visto una crescita sostanziale, passando dai 90 seggi precedenti ai 143 seggi attuali, con un aumento di 53 seggi. I Républicains, infine, hanno registrato una diminuzione, scendendo dagli 85 seggi della precedente legislatura ai 60 seggi attuali, con una perdita di 25 seggi.

Questa nuova composizione parlamentare riflette una significativa crescita del Nuovo Fronte Popolare e del Rassemblement National, mentre la coalizione centrista di Macron ha subito una considerevole perdita di seggi. La crescita dei seggi per il Nuovo Fronte Popolare indica un maggiore sostegno per le politiche di sinistra, ma l'aumento dei seggi del RN rivela anche una forte inclinazione verso l'estrema destra. Questa dicotomia rappresenta una sfida per la formazione di un governo stabile, poiché nessun blocco ha raggiunto la maggioranza assoluta necessaria per governare autonomamente.



La necessità di formare coalizioni per raggiungere i 289 seggi richiesti per una maggioranza assoluta rende il panorama politico francese estremamente incerto. Emmanuel Macron, il presidente uscente, si trova in una posizione delicata. La sua coalizione, Ensemble, ha perso un numero significativo di seggi, scendendo a 168, e deve ora considerare possibili alleanze. Tuttavia, l'opposizione tra Macron e Mélenchon rende improbabile una coalizione tra Ensemble e il Nuovo Fronte Popolare.

L'incertezza politica è ulteriormente accentuata dalla posizione del Rassemblement National. Con 143 seggi, Le Pen ha consolidato il suo ruolo come forza politica significativa, ma la sua estrema destra rende difficili le alleanze con altri partiti principali. Questa frammentazione potrebbe portare a una situazione di stallo, con il rischio di instabilità politica e la possibilità di nuove elezioni nel caso in cui non si riesca a formare un governo.