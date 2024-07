Dopo i treni gli eco-terroristi puntano agli aereoporti francesi

Come vi abbiamo raccontato ieri, numerosi disagi hanno caratterizzato le linee della Sncf, poche ore prima dell'inizio della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi. Questa azione di sabotaggio sembra essere stata realizzata dai gruppi di estrema sinistra. Nei prossimi giorni, oltre alle ferrovie, potrebbero essere colpiti anche gli aeroporti francesi.

In una nota riservata pubblicata venerdì, di cui Le Figaro è venuto a conoscenza, i servizi segreti della gendarmeria aerea temono «l'imminenza di un'azione da parte di gruppi ambientalisti radicali».Secondo Le Parisien, quattordici attivisti del movimento Extinction Rebellion sono stati arrestati a Parigi durante un'azione di disobbedienza civile. Già venerdì, le forze dell'ordine erano a conoscenza «di una possibile grande iniziativa mirata a un aeroporto francese». Il gruppo britannico Just Stop Oil, noto per i suoi atti di vandalismo e per la sua lotta contro l'estrazione di combustibili fossili, ha annunciato l'intenzione « di colpire aeroporti internazionali con azioni di alta visibilità». Ma chi lo finanzia? Secondo il loro sito web, la maggior parte dei suoi fondi proviene dal Climate Emergency Fund , una rete statunitense che sostiene l'attivismo per il clima dal 2019. L'iniziativa è in parte finanziata dalla filantropa statunitense Aileen Getty, nipote del magnate del petrolio J. Paul Getty.

Just Stop Oil afferma «di ricevere donazioni anche dal pubblico e da altre organizzazioni interessate al cambiamento climatico».Il 24 luglio, all'inizio degli eventi olimpici, sono state registrate almeno otto grandi azioni in terminal di sette paesi europei. Il giorno seguente, un'intrusione di attivisti all'aeroporto di Francoforte, uno dei più trafficati al mondo, ha causato un'interruzione temporanea del traffico. Al termine dell'azione, un gruppo di attivisti del movimento tedesco-austriaco Letzte Generation è stato arrestato, ma successivamente rilasciato. Una volta liberi, hanno tentato di salire su un treno da Saarbrücken, in Germania, per la Gare de l'Est di Parigi. Il loro obiettivo era sconvolgere lo svolgimento delle Olimpiadi. Grazie all'intervento della polizia tedesca, gli individui sono stati fermati. Tuttavia, sono ancora ricercati per attivismo ambientale radicale in Germania. Raul Joseph Semmler, leader del movimento, era tra loro. Quarantenne, è considerato pericoloso e violento dalla polizia francese e tedesca e ha già partecipato ad azioni di disturbo in musei e festival.

Ma non è finita. Il 27 luglio è stato lanciato un appello per una manifestazione davanti al terminal principale dell'aeroporto di Ginevra, in Svizzera. Anche le autorità svizzere sono state avvisate di un possibile attentato all'aeroporto di Basilea-Mulhouse, che è stato minacciato di bomba venerdì scorso, come anche gli aeroporti di Tolosa, Lille e Beauvais. Questi attivisti secondo l’intelligence francese potrebbero tentare di raggiungere la Francia con altri mezzi per compiere azioni contro uno degli aeroporti di confine, come Lille, Strasburgo o Basilea-Mulhouse. Inoltre, secondo le forze dell'ordine, il 5 agosto 2024 è previsto un webinar organizzato dalla rete Staygrounded, che promuove « alternative all'aviazione», sul tema « Come bloccare un aeroporto». Sono state invitate oltre 180 associazioni e collettivi da tutto il mondo, di cui 15 dalla Francia.