Confermata la morte di Muhammad Deif | video

Muhammad Deif, comandante dell'ala militare di Hamas, è stato ucciso in un attacco aereo israeliano nel sud della Striscia di Gaza il mese scorso, come confermato dall'IDF. L'esercito ha dichiarato di aver ricevuto recenti informazioni di intelligence che confermano la sua morte.



Deif è stato bersaglio di un attacco contro un complesso appartenente a Rafa'a Salameh, comandante della Brigata Khan Younis di Hamas, nella zona di Khan Younis, il 13 luglio. Il giorno successivo, l'esercito ha confermato la morte di Salameh, ma non aveva informazioni definitive su Deif.



Le IDF ritenevano altamente accurate le informazioni di intelligence secondo cui Deif era arrivato nel complesso di proprietà di Salameh e che i due fossero insieme nell'edificio preso di mira con numerose munizioni pesanti. I jet da combattimento israeliani avevano pattugliato il complesso per mezza giornata prima dell'attacco, dopo che l'IDF aveva ricevuto le prime indicazioni che Deif si era unito a Salameh. In ogni momento, due jet erano in volo sopra il sito.



Una volta che l'intelligence militare ha confermato l'arrivo di Deif al complesso, è stato dato l'ordine ai jet di colpire, eseguito nel giro di pochi minuti. Deif, 58 anni, comandante delle Brigate Izz al-Din al-Qassam per oltre due decenni, è stato a lungo una delle figure terroristiche più ricercate da Israele. Fu uno degli ideatori dell'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre, il più mortale nella storia del Paese, in cui furono uccise circa 1.200 persone e circa 251 furono trascinate a Gaza come ostaggi.