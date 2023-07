Chi è Stanislav Rzhitsky, l'ufficiale russo assassinato mentre faceva jogging

Stanislav Rzhitsky, 56 anni, criminale di guerra russo, responsabile del lancio dei missili da crociera Kalibr e vice capo della mobilitazione per la città di Krasnodar, è stato ucciso lunedì 10 luglio intorno alle 6.00 mentre faceva jogging vicino al complesso sportivo «Olymp» a Krasnodar. Rzhitsky era anche noto per aver lanciato missili da crociera contro l'Isis durante le precedenti operazioni russe in Siria. Gli hanno sparato sette volte alla schiena e al petto. L'assassino è riuscito a fuggire e non è stato identificato, tuttavia, i servizi segreti russi da ore stanno torturando Serhiy Denisenko, padre di sei figli ed ex capo della Federazione ucraina di Karate Shotokan-Do che è stato scelto per il ruolo di «colpevole». L'esecuzione di Rzhitsky è stata certamente pianificata in maniera meticolosa e per un lungo periodo di tempo, in quanto il killer conosceva il suo percorso e ha evitato accuratamente tutte le telecamere di sorveglianza della zona.

Chi era Stanislav Rzhitsky?

Era il comandante del sottomarino Krasnodar, dotato di missili da crociera Kalibr ed è stato uno dei suoi missili da crociera a uccidere 27 civili innocenti nell'attacco con missili da crociera Kalibr a Vinnitsa il 14 luglio 2022. Le autorità russe sono certe che il killer sia stato inviato dai servizi segreti ucraini e ritengono che Rzhitsky sia stato rintracciato dal suo assassino grazie all’app Strava. Ma di che cosa si tratta ? Come scrive l’azienda produttrice: «Strava è un software come servizio freemium per il tracciamento GPS dell'attività fisica per ciclismo, corsa, camminata e nuoto. Gli utenti possono registrare le performance della loro attività fisica e caricare i dati statistici di velocità, altitudine e battito cardiaco». Da quanto sta emergendo Rzhitsky avrebbe lasciato la sua pagina Strava aperta al pubblico: si vedeva il percorso che prendeva spesso e per il suo killer è stato semplicissimo programmare tutte le mosse. Come detto, Rzhitsky è stato colpito alla schiena e al petto, con sette proiettili sparati da una pistola Makarov ed è morto sul posto. La direzione principale dell'intelligence ucraina ha confermato che Rzytskyi è stato ucciso in una circostanza che alimenta il sospetto che si sia trattato di un omicidio per vendetta. Ma il capo dell’intelligence ucraina Kyrylo Budanov ha affermato che «l'Ucraina non è coinvolta nell'omicidio». Il The Sun riporta un post su Telegram nel quale un utente afferma: «A causa delle forti piogge, il parco era deserto, quindi non ci sono testimoni che possano fornire dettagli o identificare l'aggressore».

La morte dei bambini nel luglio 2022

Tra le vittime del bombardamento missilistico del 14 luglio 2022 c'era la bambina di quattro anni Liza Dmitrieva che si trovava nel suo passeggino. La bambina è stata dilaniata dall’esplosione mentre la madre Irina ha riportato orribili ferite. La first lady ucraina Olena Zelenska conosceva la piccola Liza, una delle tre bambine brutalmente uccise nel bombardamento russo. La morte di Stanislav Rzhitsky arriva dopo la morte avvenuta a Berdiansk sul Mar d'Azov del tenente generale Oleg Tsokov, già sanzionato dalla Gran Bretagna e dall'UE per il suo ruolo nella guerra di contro l'Ucraina.

Un altro generale è stato assasinato

Un funzionario ucraino ha detto questa mattina che il generale 51enne, sposato e padre di due figli «è stato liquidato dalle forze armate di Kiev» senza però spiegare come si sono svolti i fatti. Pare sia stato ucciso a Berdiansk, un porto strategicamente importante sul Mar d'Azov, che è stato attaccato pesantemente nelle ultime settimane dagli ucraini che hanno schierato missili Storm Shadow forniti dal Regno Unito che hanno una gittata di 155 miglia. Gli omicidi Stanislav Rzhitsky e Oleg Tsokov non sono che due degli omicidi misteriosi avvenuti in Russia dall’inizio della guerra. Prima di loro il propagandista e blogger di guerra Maksim Fomin, noto come Vladen Tatarsky, era morto in un bar di San Pietroburgo lo scorso 2 aprile dopo che una statuetta che gli era stata consegnata da una ragazza gli è esplosa tra le mani. Clamoroso invece l’omicidio di Dar'ja Dugina, figlia del filosofo e politologo russo Aleksandr Dugin. La ventinovenne giornalista, analista politica e propagandista russa, è morta nell'esplosione della Toyota Land Cruiser che stava guidando di ritorno da un festival culturale la sera del 15 dicembre 2022 nei dintorni di Mosca. Delitti rimasti senza un vero colpevole.