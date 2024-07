Arrestato 'El Mayo', il narcotrafficante più ricercato del Messico

Era latitante da decenni. Co-fondatore del cartello di Sinaloa. Gli Stati Uniti avevano offerto una ricompensa di 15 milioni di dollari per la sua cattura. Secondo i media, con lui è stato arrestato anche Joaquin Guzman Lopez, figlio di El Chapo Guzman.



Ismael “Mayo” Zambada, co-fondatore del Cartello di Sinaloa, è stato catturato ieri negli Stati Uniti. È uno dei più noti narcotrafficanti messicani che è riuscito a sfuggire alla giustizia per decenni. Prima di essere arrestato a El Paso, Texas, il 76enne non era mai stato incarcerato. Nonostante i suoi tentativi di mantenere un profilo discreto, lo scaltro boss era uno dei principali bersagli della Drug Enforcement Administration (DEA) degli Stati Uniti. Le autorità americane avevano offerto una ricompensa di 15 milioni di dollari per informazioni che conducessero alla sua cattura, accusandolo di traffico di cocaina, eroina, metanfetamine e fentanil. La taglia era persino superiore ai 10 milioni di dollari offerti per Nemesio 'El Mencho' Oseguera, capo del cartello rivale Jalisco New Generation.

Zambada è stato arrestato insieme a Joaquin Guzman Lopez, figlio del fondatore del Cartello di Sinaloa, Joaquin “El Chapo” Guzman, che sta scontando l'ergastolo negli Stati Uniti. A differenza di Zambada, “El Chapo” è stato arrestato tre volte prima di essere estradato negli Stati Uniti. Secondo le autorità statunitensi, Zambada, nato a Culiacan, capitale dello Stato di Sinaloa, è stato a lungo il leader di una fazione del Cartello di Sinaloa. «È unico nel suo genere in quanto ha trascorso tutta la sua vita adulta come un importante trafficante di droga internazionale, eppure non ha mai trascorso un giorno in prigione», aveva dichiarato il Dipartimento di Stato americano nel 2021, sottolineando che dopo l'arresto e l'estradizione di “El Chapo”, Zambada è diventato il leader indiscusso del Cartello di Sinaloa.

I solidi rapporti con i fornitori di cocaina colombiani e le sue basi negli Stati Uniti hanno fatto di Zambada uno dei più influenti narcotrafficanti del mondo. Era uno dei capi del cartello di Sinaloa sin dagli anni '70, la cui principale fonte di guadagno era la vendita di droghe negli Stati Uniti, secondo quanto riportato da un dipartimento di giustizia americano. Zambada era un leader prgmatico di vecchio stampo in un'epoca di boss più giovani, conosciuti per il loro stile di vita lussuoso, caratterizzato da serate nei club e tattiche brutali come decapitazioni, smembramenti e persino scuoiature dei rivali. Sebbene Zambada combattesse i suoi avversari, era noto per focalizzarsi sul lato commerciale del traffico di droga e evitare la violenza estrema dei cartelli, che avrebbe attirato maggiore attenzione. Qual è il patrimonio di Mayo Zambada? Nel 2018 Bloomberg, attraverso il suo indice dei miliardari, ha rivelato che Zambada è riuscito a costruire un patrimonio netto di tre miliardi di dollari. I media citati hanno indicato che Ismael Zambada ha ricevuto almeno il 5% delle entrate del Cartello di Sinaloa dal 2001 al 2018, anno in cui è stata pubblicata l’analisi.

“El Mayo” e Guzman Lopez si uniscono a una lista sempre più lunga di leader e membri del cartello di Sinaloa che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta ritenendo responsabili. Tra questi vi sono l'altro co-fondatore del cartello, Joaquin Guzman Loera, conosciuto come “El Chapo”; un altro figlio di “El Chapo” e presunto capo del cartello, Ovidio Guzman Lopez; e il presunto sicario principale del cartello, Néstor Isidro Pérez Salas, noto come “El Nini'” , si legge in una parte della dichiarazione del Procuratore generale Merrick Garland. «Il fentanyl rappresenta la minaccia di droga più letale che il nostro paese abbia mai affrontato e il Dipartimento di Giustizia non si fermerà finché ogni leader, membro e associato del cartello, responsabile dell'avvelenamento delle nostre comunità, non sarà ritenuto colpevole»