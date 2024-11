A ottobre Israele ha distrutto un centro per le armi nucleari in Iran

A quasi un mese dall’attacco israeliano all'Iran denominato «Operazione Giorni del Pentimento» emerge che l’aeronautica di Gerusalemme la notte del 25 ottobre 2024 ha distrutto un centro di ricerca e di armi nucleari attive a Parchin. Lo redo noto Axios citando tre funzionari statunitensi: un attuale funzionario israeliano e un ex funzionario israeliano. In precedenza il sito era stato segnalato come inattivo, ha aggiunto Axios. Tuttavia, ora è chiaro che «l'attacco ha danneggiato significativamente gli sforzi dell'Iran per riprendere la ricerca sulle armi nucleari». L'Iran ha sempre negato di voler realizzare un'arma nucleare e la sua missione presso le Nazioni Unite ha rifiutato di commentare la vicenda.

Un ex funzionario israeliano informato sull'attacco ha affermato che Israele «ha distrutto le sofisticate apparecchiature utilizzate per progettare gli esplosivi al plastico che circondano l'uranio in un dispositivo nucleare e sono necessari per farlo esplodere». Secondo l'Istituto per la scienza e la sicurezza internazionale, l'impianto di Parchin faceva parte del programma iraniano per le armi nucleari ed è stato utilizzato per testare esplosivi fino a quando l'Iran non ha presumibilmente interrotto il suo programma nucleare militare nel 2003. Secondo funzionari statunitensi e israeliani, l'edificio «Taleghan 2» veniva utilizzato per ricerche nucleari che potevano essere considerate importanti anche per scopi civili. Tuttavia, poiché l'edificio non faceva parte del programma nucleare dichiarato dall'Iran, Israele ha potuto colpirlo senza violare il diktat degli Stati Uniti di non colpire le strutture nucleari o militari del regime. Immagini satellitari ad alta risoluzione mostrano che l'edificio Taleghan 2 del sito è stato completamente distrutto. Un funzionario statunitense ha spiegato: «Hanno condotto un'attività scientifica che potrebbe gettare le basi per la produzione di un'arma nucleare. Era una cosa top secret. Una piccola parte del Governo iraniano ne era a conoscenza, ma la maggior parte del governo iraniano no». Ad Axios un funzionario statunitense ha dichiarato che nei mesi precedenti l'attacco israeliano «c’era preoccupazione generale circa le operazioni a Taleghan 2».

Donald Trump prepara la nuova stretta al regime di Teheran

Sempre a proposito del regime di Teheran, nei palazzi del potere dei mullah l’elezione di Donald Trump ha fatto scattare il panico per la prospettiva di una politica statunitense molto più dura nei confronti della Repubblica islamica. Il ministro degli Esteri Abbas Araghchi ha avvertito il 12 novembre che se l'amministrazione Trump avesse perseguito la «massima pressione 2.0 l'unico risultato per gli Stati Uniti sarebbe stata la Massima sconfitta 2.0», ma si tratta di minacce utili solo alla propaganda interna. Il presidente eletto Donald Trump ha in programma di aumentare le sanzioni contro la Repubblica islamica dell'Iran come parte di un ritorno alla campagna di «massima pressione» della sua precedente amministrazione, hanno detto al Wall Street Journal ex funzionari dell'amministrazione Trump. «Penso che vedrete le sanzioni tornare», ha detto un funzionario, aggiungendo che «vedrete molto di più, sia diplomaticamente che finanziariamente». Come ha ricordato Janatan Sayeh, analista di ricerca presso la Foundation for Defense of Democracies (FDD), la precedente amministrazione Trump ha ridotto le esportazioni di petrolio dell'Iran da 2,9 milioni di barili al giorno nel 2018 a 775.000 quando ha lasciato l'incarico. Le politiche di Trump hanno anche portato a un calo delle esportazioni non petrolifere, che sono scese del 17,3 percento nel 2019 e del 12,8 percento nel 2020. I veterani della prima amministrazione Trump hanno previsto un ritorno alle sue politiche dure. Brian Hook, che ha guidato la politica iraniana per Trump e sta guidando la transizione al Dipartimento di Stato, ha parlato dell'impegno di Trump di «isolare diplomaticamente l'Iran e indebolirlo economicamente in modo che non possa finanziare tutta la violenza perpetrata da Hamas, Hezbollah e altri delegati».

Le esportazioni di petrolio dell'Iran sono aumentate sotto l'amministrazione Biden, in gran parte a causa dell'applicazione indulgente delle sanzioni statunitensi. In particolare, le spedizioni verso la Cina sono aumentate notevolmente. Di conseguenza le entrate petrolifere dell'Iran sono salite da 16 miliardi di dollari nel 2020 a 53 miliardi di dollari nel 2023, secondo un rapporto del governo statunitense. Ad agosto 2023, le esportazioni dell'Iran verso la Cina hanno raggiunto il picco stimato di 1,5 milioni di barili al giorno. Con Donald Trump tutto questo non accadrà.

@riproduzione riservata