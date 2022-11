Nutrizione ed Alfabetizzazione due facce della stessa medaglia

Ancora oggi milioni di bambini nel mondo non hanno accesso all’istruzione e vengono avviati, a causa dell’estrema povertà familiare, al lavoro minorile.



Si può fare qualcosa? Sì, per esempio fornire loro un pasto quale incentivo per frequentare la scuola. L’istruzione è infatti la leva principale per costruire il futuro ed abbattere le disparità sociali che impediscono il progresso.

C'è tutto questo e molto altro dietro e «dentro» all'iniziativa “Rotary nutre l'educazione», progetto che consentirà di mandare a scuola per un anno circa 3.000 bambini dello Zimbabwe e nel contempo si propone di combattere la fame.

“Rotary nutre l’Educazione è un progetto con dei focus specifici…” spiega Patrizia De Natale, Governatore del Distretto dell’area metropolitana di Milano “come l’alfabetizzazione, lo sviluppo economico delle comunità e la lotta alla fame. Ognuno di questi bambini potrà imparare a leggere e a scrivere migliorando la propria condizione di vita, promuovendo lo sviluppo economico della sua comunità”.

L’iniziativa, ispirata ai goal di Sostenibilità dell’Agenda ONU 2030 a sostegno del supporto ai programmi di scolarizzazione, vede impegnati i Rotary Club d’Italia nell'organizzazione di eventi plenari, in collaborazione con la onlus internazionale Rise Against Hunger Italia, durante cui confezionare oltre 570.000 pasti da destinare alle popolazioni bisognose dello Zimbabwe. Pasti che si tradurranno in 1 anno di scuola per circa 3.000 bambini che, grazie a questo, verranno sottratti alla strada e intraprenderanno una nuova vita, protagonisti di un percorso di istruzione ed emancipazione.

Il 15 Ottobre si è tenuto l’evento dei Rotary Club milanesi: “Una risposta entusiastica oltre le aspettative” racconta orgogliosa Patrizia De Natale, “circa 300 rotariani accompagnati dai familiari si sono trovati per confezionare 57.000 pasti dando il proprio contributo al raggiungimento dell’obiettivo finale. Una giornata speciale, unica, un momento inclusivo. Un’opportunità anche per noi di lavorare insieme con gioia e amicizia per un obiettivo importante di risposta al bisogno di alfabetizzazione. Il compito del Rotary è impegnarsi a rimuovere le barriere che impedisco lo sviluppo economico e sociale e creare opportunità: oggi abbiamo contribuito a farlo.”