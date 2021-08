La scuola riapre con ingressi scaglionati, supplenti e mascherine

«Rispetto a un anno fa, per la scuola l'unica novità è la disponibilità del vaccino». Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale presidi, non fa giri di parole: «Su altri fronti non si sono fatti grandi passi avanti. Né dal punto di vista dell'edilizia, né dal punto di vista dei trasporti ci sono stati veri miglioramenti».

A un mese dal ritorno in classe di 8,3 milioni di studenti italiani, Panorama ha fatto una ricognizione per capire che cosa li aspetta. E comesi stanno attrezzando le scuole per la riapertura. Un tema caldo, quello della riapertura delle scuole ai tempi del Covid. E non solo per i docenti che rifiutano il vaccino. Con la variante Delta che impazza e la variante Lambda che incombe, il rischio di una quarta ondata è più che probabile. Anzi. Secondo Pierpaolo Sileri, è una certezza. «La quarta ondata della pandemia ci sarà» ha detto il sottosegretario alla Salute l'11 agosto.

A maggior ragione, è fondamentale che le scuole si facciano trovare preparate. Ma, a prescindere dal vaccino, chi si aspettava grandi passi avanti operativi rispetto all'inizio dell'anno scolastico 2020/2021 rimarrà deluso. Certo, oggi il Comitato tecnico scientifico «ritiene assolutamente necessario dare priorità alla didattica in presenza» per tutti gli studenti, di tutte le regioni. «La misura è derogabile esclusivamente nelle zone arancioni e rosse, solo in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità e per singole istituzioni scolastiche» recita il Piano scuola 2021-2022.

Sulla carta, tutto perfetto. Sempre sulla carta (o, meglio, sul Decreto approvato il 7 agosto) vengono indicate le strategie per contenere il contagio: in sostanza, Green pass obbligatorio per i docenti e distanziamento di sicurezza di un metro. Se però a scavare, si scopre che, a differenza dell'anno scorso, un buon numero di studenti dovrà fare lezione per cinque o sei ore sempre con la mascherina. A pagina sei del Piano scuola si legge che «il distanziamento fisico rimane una delle misure prioritarie», ma che «laddove non sia possibile» mantenerlo, «resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l'obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico».

Bruna Baggio, dirigente dell'Istituto di istruzione superiore Cremona di Milano, ha il polso della situazione del capoluogo lombardo. «In Lombardia e in particolare a Milano abbiamo classi molto numerose, in genere sopra i 25 studenti per classe» spiega. «Abbiamo poi strutture scolastiche, a volte adeguate, a volte non adeguate, nelle quali certamente non sarà possibile rispettare il metro di distanza, che l'anno scorso con una certa fatica abbiamo rispettato». Perché quest'anno non ce la farete? «Faccio l'esempio della mia scuola: io ho una trentina di classi con più di 25 studenti. Se dovrò riprendere al 100%, in quelle 30 classi gli studenti saranno costretti a stare a meno di un metro di distanza e dovranno mettere la mascherina».

L'anno scorso ce l'avete fatta solo perché la scuola non era al 100%? «Esatto» risponde la preside Baggio. «Io personalmente avevo alternato le classi, usando gli spazi grandi, i laboratori e così via. Quest'anno, riprendendo al 100% non sarà possibile. Lo stesso vale per tante altre scuole. Tutti i grandi licei milanesi hanno classi con un numero superiore ai 25. Una classe media è interno ai 50 metri quadri: dentro ci potrebbero stare 23, 24 studenti».

Già, le classi pollaio… «Nell'ambito del Patto per la scuola, elaborato con il governo, noi avevamo chiesto per prima cosa di ridurre gli alunni per classe» spiega Tobia Sertori, segretario regionale Flc, il sindacato scuola della Cgil. «Questo per fare una buona didattica e non solo per il distanziamento reso necessario dall'emergenza. Ergo, sarebbe servito più organico. La nostra richiesta però non è stata accolta: quest'anno abbiamo avuto lo stesso organico degli anni scorsi, calcolati sempre sul Dpr 81, che prevede classi di 28 alunni alle medie e 27 alle superiori. E spesso si sfora: alle superiori si arriva a 30-32 studenti, anche in presenza di disabili».



Il Dpr 81, meglio noto come riforma Gelmini, èmla bestia nera di tanti lavoratori della scuola. Si legge in un articolo intitolato «Classi pollaio più forti del Covid», pubblicato il 18 aprile 2021 su Tecnica della scuola: «Il problema è che, come un anno fa, le norme rimangono immutate, ferme ai parametri introdotti col dimensionamento Tremonti-Gelmini».

«Il distanziamento al 100% con la situazione attuale non lo avremo mai» osserva la preside Baggio. «Se vogliamo rivedere la programmazione, dobbiamo rivedere la riforma Gelmini». A suo avviso si sarebbe dovuto cambiare la legge? «Sì, almeno per le prime classi. Questo si sarebbe potuto fare» risponde sconsolata Bruna Baggio.

Osserva Antonello Giannelli, il presidente dell'Anp: «Certamente sarebbe ideale abbassare il numero di studenti per classe. Il problema è che, se si introducessero questi limiti, in Italia non ci sarebbero abbastanza aule per mettere tutti gli studenti». Il rischio è che, riducendo il distanziamento, il virus riprenda forza. E si ricominci con la Dad… Certo, a differenza dell'anno scorso, oggi c'è il vaccino. Quanti sono gli studenti vaccinati? «Al momento dati non ce ne sono» risponde Giannelli. «Però il commissario Francesco Paolo Figliuolo ha lanciato una nuova campagna che punterebbe a raggiungere una percentuale del 60% fra gli studenti ovviamente vaccinabili, che sembra essere un valore accettabile per scongiurare il diffondersi dell'epidemia».

Ma questo riguarda solo le scuole superiori e parte delle scuole medie … «Sì, dai 12 anni in su. Per elementari e prime classi delle medie al momento non ci sono vaccini» ammette Giannelli. «L'arma da utilizzare è il monitoraggio continuo». Ma il vaccino può scongiurare lo spauracchio che si finisca di nuovo in Dad? «Non è detto» risponde il presidnete dell'Anp. «Però posso pensare che, con una buona percentuale di ragazzi vaccinati, il ricorso alla Dad a causa delle quarantene sarà limitato».

Conferma il sindacalista Sertori: «Non è cambiato niente rispetto all'anno scorso. L'unica nota positiva è l'anticipo delle operazioni delle immissioni in ruolo (entro il 31 luglio) e delle supplenze (entro il 31 agosto)». Merito del governo? «Sì. L'anticipo va benissimo. Però, nonostante i nuovi bandi di concorso straordinari, noi ancor oggi non abbiamo sufficienti docenti da immettere in ruolo. Ci troveremo ad avere in misura molto ridotta la copertura di cattedre con personale di ruolo». Il risultato quale sarà? «Una valanga di supplenze. Che però, e questa è la bella notizia, potrebbero in gran parte arrivare già a settembre».

Tanti studenti andranno incontro a un altro disagio: l'allungamento del tempo scuola a causa degli ingressi scaglionati. Il problema, di nuovo, sono i trasporti. «Quest'anno c'è stato un aumento del numero dei bus e si è scelto di aumentarne la capienza, portandola all'80%. Di fatto l'organizzazione trasporti, intesa in senso strutturale, non c'è ancora» denuncia il sindacalista Sertori. «Tant'è che i tavoli prefettizi, per le scuole superiori, hanno ribadito il concetto di doppia entrata, con il 70% per il primo ingresso, entro le ore 8, e il 30% per il secondo, dopo le 9.30».

Slittamento che penalizzerà in particolar modo gli studenti dei tecnici e dei professionali. «A causa delle entrate ritardate ci saranno molti studenti che termineranno l'attività didattica nel pomeriggio avanzato» precisa la dirigente Baggio. «Questo soprattutto negli istituti tecnici e professionali, che fanno un numero di ore rilevanti: 32-34 alla settimana contro i 28-30 dei licei». Cominciando tardi, questi studenti finiranno tardi. E arriveranno a casa alle cinque, se non alle sei di sera. Senza aver mangiato perché alle scuola superiore non esistono mense.

«Noi siamo contrari a non far entrare a scuola dalle 8 alle 9.30» taglia corto il presidente dell'Anp Giannelli. «Io ho proposto di introdurre corse di autobus dedicate agli studenti nell'orario dell'ingresso a scuola. In modo che si possa garantire che arrivino a scuola in orario». E qualcuno lo sta facendo? «Al momento non mi risulta. Però siamo in un periodo un po' caldo. Può darsi che enti locali e società di autotrasporti prendano in considerazione la mia proposta a fine agosto».

Si è fatto bene poco anche per scongiurare il blocco dell'ingresso a scuola fra le 8 e le 9,30. In linea di principio, non sono state né create piste ciclabili né incentivate forme di mobilità sostenibile. E, nonostante l'incremento dei ragazzi che vanno a scuola in bicicletta, non sono neanche aumentate le rastrelliere per le bici davanti agli istituti. Tanti che, spesso, per trovare un palo a cui attaccare il lucchetto, gli studenti sono costretti ad aggirare interi isolati.

A onor del vero, qualche esempio virtuoso c'è. «In molti piccoli comuni lombardi c'è il cosiddetto Piedibus, con i genitori e i volontari che organizzano i ragazzini che vanno a scuola a piedi» racconta il sindacalista Sertori. «Interessante anche il progetto di Milano che, per alleggerire il trasporto pubblico, ha spostato l'orario di apertura dei negozi non alimentari alle 10,15. Uno spostamento che verrà ripetuto quest'anno».

Si tratta di uno dei punti del Patto «Milano per la scuola» che ha messo d'accordo Prefettura, Comune, Camera di Commercio, Confcommercio Milano e altre parti sociali. A decorrere dal 24 gennaio 2021, e fino all'8 luglio, un'ordinanza del sindaco di Milano ha contingentato gli orari per «rispondere all'emergenza Covid». E, per una volta, la scuola è venuta prima del business.

Piccoli interventi che però, se capillari, sommati uno all'altro potrebbero fare la differenza. «Assolutamente sì. Il problema è avere una cabina di regia: riuscire a coordinare l'attività degli enti locali è praticamente impossibile» riconosce il presidente Giannelli. «Per citare l'edilizia scolastica, non è il ministero a decidere di costruire le scuole. Sono i Comuni, le Province o le Aree metropolitane. E mettere d'accordo tutti questi soggetti (in Italia sono 8.000 gli enti locali) non è per niente facile».

Per un motivo o per un altro, la pubblica amministrazione non sta brillando nei preparativi per il rientro in aula. «In realtà, i singoli istituti si sono mossi bene. E hanno fatto grandi sforzi per organizzare al meglio le attività, mantenendo gli standard di sicurezza» sottolinea Giannelli. «Lo stesso Mario Draghi ha riconosciuto che nelle scuole non si sono verificati focolai di contagio». Conclude Il professor Marcello Bramati, saggista che scrive di scuola anche su Panorama: «Ancora una volta, a settembre ripartiremo con istituti potenzialmente sicuri e studenti responsabili. Ma appena fuori da scuola, il rischio sarà il Far West».