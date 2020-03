«Dio non ci lasci soli nella tempesta» sono le parole dell'omelia di Papa Francesco nella preghiera contro l'epidemia da Coronavirus e successiva benedizione «Urbi et Orbi» lanciata da una Piazza San Pietro vuota come mai prima d'ora.

Foto che sono già nella storia e che hanno creato profonda emozione in tutti i fedeli che hanno seguito la benedizione in diretta mondiale