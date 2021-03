Formazione a distanza, le Università telematiche Pegaso e Mercatorum si alleano con Bluvacanze

«Un viaggio straordinario nella conoscenza». È la sintesi e lo slogan della nuova iniziativa del Gruppo Bluvacanze in partnership con le Università Telematiche Pegaso e Mercatorum. Grazie all'accordo, le agenzie del circuito Bluvacanze potranno offrire informazioni sull'intera proposta formativa delle due università telematiche.

L'intesa tra le due realtà imprenditoriali, inoltre, prevede anche il coinvolgimento di Bluvacanze e del suo Gruppo per la predisposizione di contributi tecnico-professionali tali da arricchire l'offerta formativa di Pegaso e Mercatorum con corsi di eccellenza legati al mondo del turismo. Un aspetto molto importante, considerata l'esigenza di ripresa del settore, che passerà soprattutto dalla riqualificazione professionale e l'upgrade delle competenze.

Il progetto partito, all'inizio del 2021, ha visto gli agenti di viaggio Bluvacanze e Vivere&Viaggiare protagonisti di un programma di training dedicato, a cura dei formatori degli atenei Pegaso e Mercatorum. Alla fine di questo percorso gli agenti hanno ottenuto l'attestato di «consulente didattico» e potranno mettere a disposizione a chi si è diplomato o a chi vuole riprendere gli studi universitari, tutta la consulenza e l'expertise su un'offerta didattica telematica in forte crescita sul mercato.

«Siamo pionieri di questa nuova opportunità che ci permetterà di arricchire le nostre competenze, offrire servizi aggiuntivi e contribuire alla divulgazione dell'offerta formativa, soprattutto operando direttamente per realizzare contenuti professionali d'eccellenza per il settore turistico» spiega Domenico Pellegrino, Ceo del Gruppo Bluvacanze. Che aggiunge: «Non è un caso che questa partnership avvenga in un momento così particolare. La pandemia ha accelerato dei cambiamenti che erano già in atto e sia gli utenti che i professionisti del settore hanno bisogno di una consulenza di qualità, più ampia e più qualificata».

«Grazie all'accordo con il Gruppo Bluvacanze» commenta Danilo Iervolino, presidente delle Università Pegaso e Mercatorum «intendiamo offrire ai nostri utenti un servizio sempre più personalizzato e a chilometro 0. La domanda di formazione e, segnatamente di quella delle università telematiche, è sensibilmente cresciuta durante il periodo di pandemia. Il settore ha registrato punte di incremento pari al 50 per cento perché è stato in grado di dare risposte veloci ed efficaci a tutta la popolazione studentesca. Le nostre due università, ad esempio, sono state tra le prime a recepire questo bisogno e a consentire l'approccio in totale sicurezza agli esami online già all'inizio del lockdown. Lo stesso vale per tutti i lavoratori e i professionisti che sono riusciti ad affrontare gli effetti nefasti della pandemia, investendo nella formazione continua».