I dati dei controlli delle Forze dell'Ordine sul Covid

Ogni giorno da quando è iniziata la Pandemia veniamo bombardati dal numero dei contagi, dei tamponi, dei decessi e delle terapie intensive. Dati che servono ad informare e sensibilizzare la popolazione sull'emergenza coronavirus. Ma c'è un altro valore che merita di essere seguito con attenzione e che dimostra quello che è l'atteggiamento degli italiani verso il rispetto delle norme contro il Covid: I controlli e le sanzioni effettuate dalle forze dell'ordine.

Tra Lombardia e Lazio e nei rispettivi capoluoghi di Roma e Milano i controlli delle forze dell'ordine per le norme anticovid tra ottobre e dicembre nel Lazio sono stati 773010 di cui 638312 a Roma. In Lombardia invece nello stesso periodo sono state controllate 687613 persone, 301508 solo nella città di Milano.

I dati del Lazio

Le persone controllate nel Lazio (5,879 milioni di abitanti) dal 1 ottobre al 16 dicembre sono state 773010 per 1694 di queste si è proceduto ad elevare sanzioni per il mancato rispetto delle norme anticovid. Mentre le persone denunciate per l'inosservanza del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione perché risultate positive al virus sono state 96. Le attività commerciali controllate sono state 172089, di cui 253 sanzionate. Chiuse temporaneamente per il mancato rispetto dei divieti 45 e chiuse 22.

Nel periodo tra Il 1 ottobre e il 16 dicembre le persone controllate nella città di Roma (2,873 milioni di abitanti) sono state 638312, di queste ne sono state sanzionate 589. Le persone denunciate per essere uscite nonostante fossero positive o in isolamento domiciliare sono state 62. Le attività controllate 135663 di cui 132 sanzionate per non aver rispettato le norme anticovid, chiuse provvisoriamente 17 e chiuse 4.

I dati della polizia locale

Dal 15 giugno al 30 novembre 2020 la Polizia Locale di Roma Capitale ha superato la quota di un milione di controlli, comprensivi di tutti gli accertamenti finalizzati alla verifica del rispetto delle varie disposizioni in vigore per il contenimento del contagio: dalle verifiche nel settore delle attività commerciali, sia in sede fissa (quali esercizi commerciali vari e locali pubblici) che su area pubblica (ad esempio aree di mercato), a quelle anti-assembramento nelle vie e piazze nei vari quartieri della Capitale, ai controlli presso i capolinea dei mezzi pubblici, fino ai controlli per verificare l'osservanza delle regole sull'uso delle mascherine all'aperto. Nel periodo preso in considerazione, sono stati circa 6mila i casi in cui si è reso necessario procedere alla relativa sanzione prevista per violazione delle misure anti-contagio.

I dati che ci ha fornito la Prefettura di Roma del periodo dal 1 settembre al 20 dicembre segnalano 884107 persone controllate di cui 773 sanzionate. Le attività commerciali controllate sono state 179975

di queste 194 tra sanzionate e chiuse nella città di Roma. Nel periodo invece dal 1 marzo al 20 dicembre i controlli in totale sulle persone sono stati 3 milioni e 710mila 127 e 29719 le persone sanzionate e denunciate. Le attività commerciali controllate 921155 mentre chiuse e sanzionate 1630.

I dati della Lombardia

Nella Regione Lombardia (10,06 milioni di abitanti) dal 1 ottobre al 16 dicembre sono state controllate 687613 persone ed elevate 7199 sanzioni per le norme anticovid. 162 le persone ad essere state denunciate per essersi allontanato dal proprio domicilio positive al covid. Le attività commerciali controllate sono state 92837 di cui 406 sanzionate e 91 chiuse temporaneamente e chiuse 45.

Nella città di Milano (1,352 milioni abitanti) nel periodo compreso tra il 1 ottobre e il 16 dicembre sono state controllate 301508 sanzionate 2003. Le persone denunciate perché positive al covid o isolamento domiciliare e uscite dal proprio domicilio sono state 47. Le attività commerciali controllate sono state 28878, sanzionate 263, chiuse provvisoriamente 17, chiuse 8.

Nel periodo dal 1 settembre al 16 dicembre la Prefettura di Milano ci fa sapere che le persone sanzionate per il mancato rispetto delle norme anticovid nella città di Milano e nel territorio metropolitano sono state 2660 mentre i titolari dei negozi 317.