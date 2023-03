Crollo Credit Suisse, interviene la Banca Centrale della Svizzera

La Banca Centrale della Svizzera scende in campo in maniera pesante per proteggere Credit Suisse, uno dei principali istituti di credito del Paese, sull'orlo del tracollo. Il primo stanziamento è stato di 50 mld e tanto è bastato per rasserenare gli animi degli operatori finanziari di tutto il mondo che dopo le pesantissime perdite di ieri oggi in pre-apertura vedono i listini pronti al rimbalzo in positivo anche di due punti percentuali.