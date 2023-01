Caso Cospito: trasferito nel carcere Opera a Milano, ma resta al 41 bis

Alfredo Cospito è stato trasferito nel carcere di Opera a Milano. In quello di Sassari, dove si trovava Cospito precedentemente, rischiava la vita dopo aver perso oltre 40 kg per lo sciopero della fame. A causa della sua saluta sempre più in peggioramento, il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha motivato il trasferimento di Cospito spiegando: «La tutela della salute di ogni detenuto costituisce un'assoluta priorità». Ma l'uomo resta al 41 bis: lo rivela il comunicato diffuso dopo il consiglio dei ministri che ha affrontato l'argomento, dove si spiega che «per la parte di propria competenza, il ministro Nordio ritiene di non revocare il regime di cui all'articolo 41 bis».

L'istanza di rivedere la misura, avanzata dal legale di Cospito al Guardasigilli, sembra dunque destinata a non essere accolta, mentre c'è da attendere il 7 marzo per l'esame della Cassazione sul ricorso presentato dallo stesso avvocato.

La premier Giorgia Meloni ha ribadito: «Lo Stato non si fa intimidire da chi pensa di minacciare i suoi funzionari». Quella sul carcere duro è una posizione ribadita in serata anche al termine del Consiglio dei ministri, dove si è fatto il punto sulla vicenda.