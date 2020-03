CORONAVIRUS E VINO, IL BICCHIERE MEZZO PIENO

In questi giorni durante i quali siamo vittime della Pandemia Covid-19 (Coronavirus), della paura del contagio, chiusi in casa con l'obbligo di fatto di non uscire, un buon bicchiere di vino italiano potrebbe essere un momento rilassante, una coccola per il corpo e per l'anima.

Il mondo del vino vive, come il resto, una congiuntura economica che, se non ben governata, potrebbe portare ad una crisi finanziaria irreversibile delle aziende, soprattutto quelle piccole che sono la maggiore risorsa del settore.

Eventi e fiere del settore cancellati, dal Vinitaly al ProWein di Dusseldorf che annulla e rimanda tutto al 2021, in Toscana disdette in massa di turisti, ristoranti oggi chiusi dal decreto ministeriale ma con l'incognita alla riapertura di trovarsi in mezzo al nulla, difficoltà logistiche con i trasporti ridotti al minimo, incassi fermi ma con le spese che corrono.

Questo quadro buio e poco rassicurante viene illuminato da Riccardo Cotarella, presidente di Assoenologi, che ci ricorda le importanti proprietà del vino, dichiarando " in seguito ad un confronto con importanti rappresentanti della comunità medica, bere vino aiuta a prevenire le infezioni. Un consumo moderato di vino, legato al bere responsabile, può contribuire ad una migliore igienizzazione del cavo orale e della faringe, area, quest'ultima, dove si annidano i virus nel corso delle infezioni. Invece la sopravvivenza del virus nel vino – spiega Cotarella – appare impossibile in quanto la concomitante combinazione della presenza di alcol, di un ambiente ipotonico e della presenza di polifenoli, impedisce la vita e la moltiplicazione del virus stesso".

Anche nella storia si narra che nel 1348 un Frate Francescano a Siena pare curasse le vittime della peste con il vino, che era comunemente usato dai confratelli per celebrare messa; visti i risultati incredibili, subito si diffuse la convinzione che tale vino avesse proprietà miracolose tanto da guadagnarsi l'appellativo di santo. E da qui la nascita del Vin Santo.

Cosa ne pensa il Prof Stefano Ciatti presidente di Vino e Salute?

"Bere un bicchiere di vino rosso a pasto fa bene alla salute, perché è ricco di antiossidanti che vanno ad inibire i radicali liberi, i polifenoli agiscono inibendo l'invecchiamento cellulare ed hanno un'azione positiva sull'apparato cardio circolatorio perché aumentano il colesterolo buono e riducono quello cattivo. Bere un bicchiere di vino al giorno funge anche da protettore della parete gastrica inibendo l'azione dell'helicobacter pylori".

Per capire invece come si potrebbe evolvere il mercato in quanto a diversi stili di vita, Carlotta Salvini, miglior sommelier d'Italia Fisar 2019/2020, ci dice: "Gli effetti dei cambiamenti nel comportamento relativo al consumo sono tangibili già nel breve periodo. Dal momento che le persone sono costrette a casa, aumenta la domanda del vino a domicilio prediligendo siti di rivendita specializzati, talvolta offrendo sconti sulla spedizione. Le piccole e medie imprese vitivinicole si stanno riposizionando in questo senso sul canale della vendita diretta, saltando i passaggi di filiera ed arrivando direttamente al consumatore finale, con servizio di spedizione. In questo particolare momento le grandi aziende vitivinicole che si sono posizionate sul canale della GDO possono essere sicure di avere il prodotto sul mercato, ma chissà ancora per quanto. In sostanza, il consumatore non rinuncia alle buone abitudini, come godersi un buon vino o fare l'aperitivo, ma in maniera responsabile".

Le aziende vitivinicole toscane, e non solo, vivono nell'incertezza ma con speranza, come ci racconta Alessandro Gallo direttore della splendida azienda del Castello di Albola della famiglia Zonin di 900 ettari, di cui oltre 125 coltivati a vite, "il sistema è mutevole di giorno in giorno, per ora si è fermata completamente la distribuzione Horeca (ristoranti e hotel), rimane la grande distribuzione che fino ad ieri continuava ad ordinare, ma ora vista la diffusione del virus, rimangono grossi dubbi e paure, il vino non è un alimento di prima necessità; per i più il vino è un bene di spensieratezza, della gioia di stare insieme, quindi sarà penalizzato sicuramente. Dobbiamo riuscire a far passare il messaggio che un buon bicchiere di vino fa bene al corpo e allo spirito".

Questa la riflessione di Sophie Conte, titolare della piccola azienda Tregole a Castellina in Chianti: "In quanto vignaiola produttrice sono abituata agli imprevisti, la natura ci insegna questo ed interagendoci cerchiamo di affrontare il cambiamento con positività.

Questo è il nostro lavoro. Cerco di far tutto nel mio piccolo per non distogliere l'attenzione sulla mia realtà e per mantenere quelli che sono i clienti acquisiti. È un'annata di consolidamento dei rapporti, e un'opportunità per reinventarsi. L'iniziativa che ho creato nasce proprio da questo pensiero.

In un momento dove le persone non si possono incontrare, la mia idea è partita dalla riflessione del dottor Cotarella che il vino "disinfetta". Ho lasciato un banco lungo la strada con le mie bottiglie ed un cartello con le istruzioni: le persone possono prendere una bottiglia del mio vino ed in cambio fare una donazione libera senza prezzo. È un momento di solidarietà è scambio".

Mentre il Prof Andrea Mazzoni consulente aziendale afferma: "Secondo me in tempi di grosso benessere c'è stato spazio anche per gli avventurieri sia in campo imprenditoriale che professionale; in seguito al CoronaVirus saranno solo i veri professionisti a poter operare. Dobbiamo lavorare su vini di qualità, saranno richieste sempre maggiori competenze, non solo in vigna e in cantina ma anche nella comunicazione e nella promozione".

Durante le nostre giornate di isolamento, godiamoci un buon bicchiere di vino italiano, anche due visto che non dobbiamo metterci alla guida, coccoliamoci con abbinamenti estrosi, ci aiuterà a sognare tempi migliori, respirare i profumi della nostra terra, riconnetterci con le nostre sensazioni positive per superare questo momento buio per l'umanità.