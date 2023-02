Consiglio Europeo, Meloni: «Sui migranti l'Europa cambia l'approccio»

La Premier Giorgia Meloni in conferenza stampa dopo aver incontrato gli altri leader europei a Bruxelles, si è detta molto soddisfatta al termine del Consiglio Europeo Straordinario, soprattutto per quanto emerso sul tema immigrazione: «Si è stabilito un principio, si cambia approccio, che è molto diverso da quello degli ultimi anni. L’approccio messo nero su bianco parte da una frase che mai si era riusciti a mettere: l’immigrazione è un problema Ue e ha bisogno di una risposta Ue».

«Prima di ragionare sui movimenti secondari dobbiamo lavorare insieme sui movimenti primari, per combattere il traffico di esseri umani e frenare gli ingressi illegali. Noi vogliamo che l'Ue si attivi nel suo lavoro sull'Africa, che ora sta facendo l'Italia: immaginiamo una cooperazione rafforzata con i paesi di partenza e transito dell'immigrazione per combattere anche i traffici illegali e consentendo alle persone di entrare in modo legale con flussi ben regolati», ha detto Meloni.

Nelle conclusioni «c'è il rapporto con chi è impegnato nelle attività di salvataggio. Questo tema è nelle conclusioni ed è abbastanza una novità, e che ne se discuta nell'ottica di regolamentare il funzionamento di queste attività», ha detto la premier spiegando che nel documento europeo è specificato anche come «non si possa trattare il tema dei movimenti secondari senza affrontare quello dei movimenti primari».