Come uscire dal labirinto della depressione - Panorama in edicola

L'editoriale del direttore

«Ci sono scelte del governo che fatico a comprendere, perché mi appaiono masochiste e in contraddizione con la politica praticata dall'esecutivo. Prendete per esempio la nuova tassazione sulle auto aziendali date in uso ai dipendenti. In Italia circolano moltissimi veicoli intestati alle società e ogni anno se ne immatricolano di nuovo almeno 300 mila. Dunque, si tratta di un mercato importante, che però adesso il governo ha deciso di punire, aumentando le imposte a carico dei lavoratori...»

Copertina

Ne soffrono 10 milioni di italiani, dai più giovani agli anziani. E gli indicatori (con i costi per la Sanità) anticipano un fortissimo aumento. Le risposte? Difficili, faticose ma possibili per quella che, da angoscia individuale, molto presto sarà una malattia sociale.

Matteo e il giorno della marmotta

Proprio come nel famoso film, Renzi vorrebbe tornare daccapo, ai lontani fasti. Ma invano: rimane ancora e ancora a percentuali minime. Bastano a battere la destra dice lui. Chi si accontenta…

Il gioco pericoloso dei videogame

Alcuni dei più apprezzati dal pubblico hanno cambiato modalità: ora, opportunisticamente, spingono a pagare per ottenere vantaggi e progredire. Ma lo fai quasi senza accorgertene.

La bellezza ritrovata

Arretrare nel 1937 Maria Elia De Seta Pignatelli, meglio conosciuta come la Marchesa De Seta, è il pittore Gino Severini (1883-1966), fra gli artisti più importanti del primo Novecento. Il dipinto, ritrovato dopo decenni di oblio, è fra i capolavori in mostra a San Marino, negli spazi di Palazzo SUMS (fino al 30 aprile), in un'esposizione che raccoglie 14 opere di collezioni private, ma tutelate dallo Stato per la loro straordinaria bellezza e l’inestimabile valore storico e artistico.