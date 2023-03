Cina-Russia: Xi a Mosca da Putin. Si parlerà di pace in Ucraina ma gli Usa sono scettici

A poche ore dall'arrivo del presidente cinese Xi Jinping a Mosca per un vertice con il suo omologo russo Vladimir Putin, i due leader hanno elogiato la forza della loro partnership bilaterale. La visita di Stato di tre giorni in Russia, Paese con cui la Cina ha ampi legami diplomatici ed economici, è la prima del presidente cinese nel Paese vicino in quasi quattro anni. In un articolo pubblicato dal quotidiano russo Rossiyskaya Gazeta, Xi ha presentato la sua visita come un «viaggio di amicizia, cooperazione e pace». Il leader cinese ha scritto: «Non vedo l'ora di lavorare con il presidente Putin per adottare insieme una nuova visione» dei legami bilaterali.

Xi sarà in Russia fino a mercoledì e subito dopo dovrebbe avere colloqui on-line con il presidente Zelensky (se non addirittura volare a Kiev): vuole chiaramente la fine della guerra (che già tanto ha nuociuto agli interessi di Pechino), ma cercherà anche di fare in modo che Putin rimanga in sella e ribadire, di fronte al mondo, l'asse Pechino-Mosca.

La giornata cruciale della missione sarà il 21 marzo quando si terranno i negoziati in formato ristretto e allargato, nella sontuosa Sala Georgievsky del Gran Palazzo del Cremlino. Subito dopo, Xi e Putin si sposteranno nella Sala dei negoziati. Dopo le dichiarazioni alla stampa, le dorate sale del Palazzo delle Faccette (Granovitaya Palata), accanto al Gran Palazzo del Cremlino, faranno da scenografia alla cena di Stato. Come ha annunciato il consigliere diplomatico di Vladimir Putin, Yuri Ushakov, alla cena sono invitati anche i vertici delle maggiori aziende. Cina e Russia discuteranno di questioni riguardanti energia, il partenariato e la cooperazione strategica e militare, ed è prevista la firma di "importanti documenti bilaterali".