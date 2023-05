Via libera alle nomine dei direttori Tg Rai, tra mille polemiche

Via libera del consiglio di amministrazione Rai al pacchetto di nomine a direzioni di testate e generi proposto dall'amministratore delegato Roberto Sergio, tra le quali quelle di Gian Marco Chiocci al Tg1 e Antonio Preziosi al Tg2. Tre i voti favorevoli, sufficienti per il via libera: quelli dell'Ad Roberto Sergio e dei due consiglieri di maggioranza, Simona Agnes e Igor De Biasio. Si é astenuto, invece, Alessandro Di Majo, in quota M5S.

Secondo quanto si apprende, le nomine di Chiocci al Tg1e Preziosi al Tg2 sono passate in cda Rai con il voto contrario della presidente Marinella Soldi, della consigliera in quota Pd Francesca Bria e del consigliere eletto dai dipendenti Riccardo Laganà.