Mondiale Qatar 2022, tutti i convocati dalla Serie A

Un piccolo esercito che vivrà la lunga sosta invernale di campionato e coppe europee inseguendo il sogno di una carriera. Ecco l'elenco dei giocatori della squadre della Serie A convocati dalle rispettive nazionali per il Mondiale di Qatar 2022 che scatta il 20 novembre per concludersi con la finale del 18 dicembre 2022.

Un evento destinato ad avere forte impatto sulla stagione dei club. Come torneranno i nazionali dall'avventura in Qatar? Dovranno essere fermati per un periodo di riposo o potranno essere a disposizione degli allenatori che dal 4 gennaio dovranno iniziare una nuova maratona con lunghi periodi di partite ogni tre giorni? Sarà più un problema di testa (motivazioni e stress) o di fisico (troppo utilizzo)? Domande senza risposta. Ecco l'elenco dei convocati 'italiani' nazionale per nazionale con l'avvertenza i nominativi sono inseriti solo quando ufficiali:

CONVOCATI NAPOLI AL MONDIALE (1)

Zielinski (Polonia)

CONVOCATI MILAN AL MONDIALE (4)

Theo Hernandez e Giroud (Francia), Dest (Stati Uniti), De Ketelaere (Belgio)

CONVOCATI LAZIO AL MONDIALE (0)

-

CONVOCATI JUVENTUS AL MONDIALE (7)

Alex Sandro, Danilo e Bremer (Brasile), McKennie (Stati Uniti), Rabiot (Francia), Szczesny e Milik (Polonia)

CONVOCATI INTER AL MONDIALE (3)

Brozovic (Croazia), Onana (Camerun), Lukaku (Belgio)

CONVOCATI ATALANTA AL MONDIALE (1)

Pasalic (Croazia)

CONVOCATI ROMA AL MONDIALE (1)

Zalewski (Polonia)

CONVOCATI TORINO AL MONDIALE (2)

Rodriguez (Svizzera) Vlasic (Croazia)

CONVOCATI UDINESE AL MONDIALE (1)

Ebosse (Camerun)

CONVOCATI FIORENTINA AL MONDIALE (2)

Amrabat (Marocco), Dragowski (Polonia)

CONVOCATI SALERNITANA AL MONDIALE (1)

Piatek (Polonia)

CONVOCATI SASSUOLO AL MONDIALE (1)

Erlic (Croazia)

CONVOCATI BOLOGNA AL MONDIALE (2)

Aebischer (Svizzera), Skorupski (Polonia)

CONVOCATI EMPOLI AL MONDIALE (0)

-

CONVOCATI MONZA AL MONDIALE (0)

-

CONVOCATI LECCE AL MONDIALE (0)

-

CONVOCATI SPEZIA AL MONDIALE (2)

Ampadu (Galles), Kiwior (Polonia)

CONVOCATI CREMONESE AL MONDIALE (0)

-

CONVOCATI SAMPDORIA AL MONDIALE (0)

-

CONVOCATI VERONA AL MONDIALE (1)

Hongla (Camerun)





