Colpo Inter, la Serie A ritrova la corsa scudetto

La caduta del Napoli a San Siro riconsegna alla Serie A la corsa scudetto che sembrava essere stata cancellata dalla partenza choc dei partenopei. La squadra di Spalletti era rimasta l'unica in Europa senza sconfitte ma a San Siro è stata messa sotto dalla migliore Inter vista fin qui, Champions League esclusa: risultato netto al di là della rete di Dzeko che nel finale è stata difesa da qualche disordinato assalto di Osimhen e compagni. Anche il modo in cui è maturato il successo dei nerazzurri indica che il primato del Napoli è scalabile perché con la giusta qualità tecnica, applicazione tattica e foga agonistica il meccanismo quasi perfetto dei primi tre mesi, quelli interrotti dalla pausa mondiale.

Venerdì 13 (un attentato agli scaramantici) al Maradona arriva la Juventus rimodellata da Allegri e ora distante solo 7 punti in classifica. E' diventata una partita scudetto, inimmaginabile solo a fine ottobre quando i bianconeri parevano destinati a una stagione di piccolo cabotaggio. Al netto delle questioni di giustizia sportiva (20 gennaio il primo appuntamento della serie), il tanto odiato Allegri ha saputo tirare fuori il meglio nel momento dell'emergenza. A Cremona la Juventus non meritava di vincere - quarto successo esterno di fila per 1-0 -, però non sarebbe corretto non riconoscere che il tecnico sta operando in condizioni estreme. I ragazzi gli stanno dando tanto ma anche togliendo, perché qualche difficoltà a tratti emerge e alla fine è servito buttare dentro i riservisti per dare la spallata decisiva ai grigiorossi e prendersi la settima vittoria consecutiva.

Nelle ultime 8 giornate Juventus, Inter e Napoli hanno viaggiato con lo stesso ritmo: 21 punti su 24. Il Milan ne ha lasciati per strada sciaguratamente un paio in più però è rientrato nel campionato dopo la sosta con un impeto inatteso. Sbaglia ancora troppo davanti e prende sempre gol (solo 4 clean sheet in 16 giornate), però ha spazzato via i dubbi sorti con le amichevoli di dicembre e quasi ricucito lo strappo con il Napoli. Si è visto un buon De Ketelaere, lui come Lukaku sponda Inter e chissà chi per la Juventus possono essere fattori da qui a giugno.

La corsa scudetto riaperta si ferma a queste quattro squadre. Le romane e l'Atalanta non riescono a dare continuità al proprio cammino: delude la Lazio (accompagnata dai cori razzisti dei propri ultras), vivacchia la Roma cui non sarà regalato nulla sul mercato e vanno a strappi i bergamaschi. Tra meno di tre giorni si torna in campo e sarà così fino alla fine del campionato: anche questa è una chiave di lettura importante.