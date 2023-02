Blinken: «Pechino pronta a fornire armi a Mosca»

La Cina sta valutando la possibilità di fornire alla Russia armi e munizioni come sostegno per la guerra in Ucraina. Lo ha spiegato in un’intervista a Cbs news il segretario di Stato americano Anthony Blinken a poche ore dal loro incontro a Monaco con il più alto diplomatico cinese Wang Yi. Al momento le aziende cinesi stanno già fornendo materiale all'esercito russo, ma si tratta solo di quello che è stato definito «supporto non letale». Ma se Pechino fornirà armi a Mosca, ha ribadito Blinken, ci saranno «gravi conseguenze» per la Cina. La convinzione di Washington è fondata «su una serie di informazioni che abbiamo ricevuto», ha aggiunto il segretario di Stato..