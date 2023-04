Biden: «Il piano è ricandidarmi nel 2024»

Joe Biden ha confermato nella notte quello che si andava dicendo a Washington da tempo: «Il piano è ricandidarmi alle elezioni presidenziali del 2024. La decisione finale e la comunicazione ufficiale arriverà a breve».

Pare sempre più probabile quindi che alla fine ci sarà come tre anni fa un faccia a faccia Biden-Trump. Ci sono infatti novità anche tra i repubblicani. L'ex segretario di Stato americano Mike Pompeo ha dichiarato che non correrà alle prossime presidenziali Usa, mettendo fine alle speculazioni secondo le quali avrebbe sfidato il suo ex capo Donald Trump. "Questo non è il mio momento", ha detto Pompeo in un'intervista a Fox News.