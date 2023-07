Bianca Berlinguer dice addio alla Rai. Arriverà a Mediaset?

Bianca Berlinguer si è dimessa dalla Rai e si appresta (secondo i ben informati) a entrare a far parte del team di Mediaset.

La giornalista ha ufficialmente rassegnato le dimissioni dalla sua posizione presso la Rai, salutando così Viale Mazzini per intraprendere una nuova avventura con Mediaset. Le voci riguardanti l'addio di Berlinguer si erano diffuse nelle ultime ore e ora la sua separazione dalla Rai è diventata realtà. In una lettera sentita, la giornalista ha espresso gratitudine all'azienda per i 34 anni di lavoro dedicati, durante i quali ha ricoperto il ruolo di direttrice e conduttrice di programmi di approfondimento, sempre godendo di piena autonomia.

Secondo quanto riportato, l'offerta avanzata alla Berlinguer, che comprendeva un budget più elevato per gli ospiti, non è stata sufficiente a convincerla a restare. L'uscita di Berlinguer rappresenta il terzo volto noto a lasciare la Rai, seguendo le orme di Fabio Fazio e Lucia Annunziata.