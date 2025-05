Zaini North Face a 2 euro: come difendersi dalla truffa che spopola sui social

Annunci sponsorizzati su Facebook, marchio Decathlon usato illecitamente e malware. Come riconoscere, quali sono i rischi e come difendersi dalla truffa che promette zaini super scontati

Uno degli zaini più ambiti dagli adolescenti a soli due euro? E come si fa a non cedere alla tentazione… E così l’esca funziona e la truffa sui social sta facendo capitolare gli Italiani. Spopola da settimane e non viene bloccata. È la truffa degli zaini North Face diffusa con annunci sponsorizzati su Facebook, usando indebitamente il marchio Decathlon. Cliccando non solo non riceverai nessuno zaino, ovviamente, ma rischi anche di avere il conto corrente svuotato.

Come funziona la truffa degli zaini North Face scontati

L’aspetto è quello dell’offerta da cogliere al volo: zaini North Face venduti a 2 euro, sconti clamorosi firmati in modo truffaldino Decathlon, testimonianze commosse e link da cliccare di corsa “prima che rimuovano tutto”. La tecnica è semplice e ricorda quella delle e-bike e dei pacchi Amazon quasi gratis di qualche tempo fa: circondare il post di una rete di falsa affidabilità. I contenuti social sono corredati infatti da immagini di scontrini, etichette veritiere e recensioni entusiastiche. Oltre al lato del risparmio economico, la truffa punta sul coinvolgimento emotivo. “Sono stata licenziata da Decathlon dopo sei anni perché mi sono rifiutata di fare straordinari nel mio giorno libero… Ora condivido un’offerta che volevano tenere segreta”, si legge in uno dei messaggi più diffusi. E sotto ecco le indicazioni per approfittare della super offerta: basta lasciare una recensione su un sito “speciale” e pagando solo due euro, lo zaino arriva a casa.

Cliccare il link vuol dire entrare in una pagina web che imita il sito ufficiale di Decathlon. Qui sei invitato a compilare un modulo con dati personali: nome, indirizzo, contatti, a volte persino credenziali bancarie. Una volta inviato il form hai consegnato le tue informazioni ai cybercriminali. E se clicchi sul link senza un antivirus attivo rischi anche l’installazione di malware, in grado di infettare i dispositivi, sottrarre password o accedere ai conti bancari.

Come difendersi dalla truffa che spopola su Facebook?

Se l’offerta sembra troppo bella per essere vera, probabilmente è una truffa. È sempre bene verificare l’url del sito web prima di inserire dati personali. E mai dare i propri dati personali su siti non ufficiali e cliccare su link sospetti, ricevuti tramite social, messaggi e e-mail. È fondamentale mantenere aggiornato l’antivirus e attivare gli alert bancari per essere avvisati in tempo reale di movimenti sul conto. Se temi di essere stato vittima bisogna bloccare subito le carte e presentare denuncia alle autorità competenti. Sarebbe utile anche segnalare l’annuncio truffa a Facebook e, ovviamente, cambiare le password dei propri account online, soprattutto se utilizzi le stesse credenziali su più siti.