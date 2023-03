Austin: «Se la Cina offre armi a Mosca la guerra potrebbe diventare globale»

«Se la Cina dovesse decidere di consegnare armi letali alla Russia, non farà altro che prolungare la guerra in Ucraina«. Ma, soprattutto: «Il conflitto potenzialmente potrebbe allargarsi non solo nella regione, ma su scala globale». È la prima volta che un ministro dell’Amministrazione Biden mette in così chiara relazione il possibile sostegno militare cinese e il pericolo di un allargamento della guerra da locale a mondiale.