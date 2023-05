Antimafia: Colosimo eletta presidente, l'opposizione abbandona l'aula

Nel giorno in cui si celebra il 31esimo anniversario della Strage di Capaci, parte - in salita - la nuova Commissione parlamentare Antimafia. Chiara Colosimo è stata eletta nuovo presidente della Commissione Antimafia. I parlamentari dell'opposizione sono usciti dall'aula prima del voto, in segno di protesta dopo che il centrodestra ha deciso di sostenere la propria candidata sulla quale Pd, M5s e avs avevano espresso la loro contarietà.