Stop al bonus cultura 18 app, l’opportunità per i neo diciottenni di ottenere 500€ da spendere in libri, teatro, cinema, musei e cultura. Il governo vorrebbe cancellare i fondi per utilizzarli nello spettacolo, settore che ha subìto colpi significativi negli ultimi tempi. L'opposizione molto critica minaccia le barricate in Parlamento