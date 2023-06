«I 5 passeggeri del Titan sono morti»

Non ci sono più speranze. OceanGate nella notte ha confermato che i 5 uomini a bordo del Titan sono morti. Il sommergibile diretto sul fondo del mare per visitare il relitto del Titanic sarebbe imploso istantaneamente causando la morte immediata dei suoi occupanti per motivi ancora da stabilire.

lA Guardia Costiera Usa ha confermato di aver rinvenuto alcuni rottami della coda del Titan a poche centinaia di metri dal Titanic che si trova a 3800 metri di profondità