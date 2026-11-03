Porsche, l’infotainment diventa più potente: arriva la Digital Interaction

La trasformazione digitale di Porsche accelera e passa dall’abitacolo. La casa automobilistica tedesca introduce una nuova generazione di sistemi di infotainment, progettata per rendere l’esperienza a bordo delle proprie vetture più veloce, intuitiva e connessa. Al centro del progetto c’è la Porsche Digital Interaction, una piattaforma che combina hardware di ultima generazione, intelligenza artificiale, servizi digitali e un’interfaccia utente completamente rinnovata. Il debutto è previsto progressivamente sulle nuove 911, Taycan, Panamera e Cayenne, comprese le versioni endotermiche e ibride.

L’obiettivo è estendere a tutta la gamma il linguaggio digitale introdotto con la Cayenne Electric, creando un’esperienza uniforme tra i diversi modelli e offrendo ai clienti un ambiente tecnologico sempre più personalizzabile. «Questa nuova generazione di infotainment ci consente di offrire una piattaforma digitale ancora più potente, che combina prestazioni migliorate, connettività intelligente e un’esperienza d’uso uniforme sulle diverse linee di modelli», spiega Oliver Seifert, responsabile dell’area Infotainment & Connect.

Più potenza e maggiore fluidità

Il salto generazionale parte dall’hardware. La nuova architettura system-on-chip mette a disposizione una potenza di calcolo fino a cinque volte superiore rispetto alla precedente generazione. Un incremento che si traduce in avviamenti più rapidi, caricamenti ridotti e una maggiore fluidità nell’utilizzo quotidiano.

Il sistema è progettato per gestire contemporaneamente più applicazioni, mantenendole attive in background e consentendo di passare da una all’altra senza attese. Una soluzione che punta a rendere più naturale l’interazione con l’auto, soprattutto nell’utilizzo di navigazione, contenuti multimediali e servizi connessi.

La piattaforma costituisce inoltre la base per l’introduzione di nuove funzionalità digitali. Gli aggiornamenti over-the-air permetteranno di perfezionare il software e alcune funzioni anche dopo la consegna della vettura, prolungando nel tempo l’evoluzione dell’esperienza di bordo.

Un abitacolo digitale sempre più personalizzabile

La Porsche Digital Interaction introduce un’interfaccia caratterizzata da un design UX/UI rinnovato, una logica di funzionamento uniforme e ampie possibilità di personalizzazione. Layout più chiari, tempi di risposta rapidi e una gestione coerente dei diversi display sono gli elementi su cui si basa il nuovo ambiente digitale.

Tra le novità spicca il modellino tridimensionale della vettura, dettagliato e completamente ruotabile, riprodotto nell’esatta tonalità della carrozzeria. Attraverso la rappresentazione virtuale dell’auto, il conducente può accedere direttamente a specifiche funzioni e impostazioni.

Cinque temi selezionabili e widget configurabili consentono inoltre di adattare l’interfaccia alle proprie preferenze, trasformando l’infotainment in un ambiente digitale più personale.

Navigazione e intelligenza artificiale

La nuova piattaforma introduce anche un sistema Navigation Plus basato su tecnologie cartografiche di ultima generazione, con mappe tridimensionali, dati online e informazioni sul traffico in tempo reale.

Sulle vetture elettriche, il Porsche Charging Planner integra la pianificazione delle soste per la ricarica con il pre-condizionamento della batteria, ottimizzando la gestione dei viaggi.

Un ruolo centrale è affidato al Voice Pilot evoluto, che sfrutta l’intelligenza artificiale e un Large Language Model (LLM). Il sistema è in grado di comprendere il linguaggio naturale, interpretare richieste articolate in più passaggi e gestire domande di approfondimento. Attraverso i comandi vocali è possibile intervenire sulla navigazione, sulle funzioni della vettura, sui contenuti multimediali e su alcune applicazioni.

Un ecosistema digitale integrato

La strategia Porsche punta a superare la tradizionale distinzione tra i servizi dell’automobile e quelli disponibili sugli smartphone. Il nuovo App Center permette di scaricare, selezionare e aggiornare direttamente a bordo applicazioni Porsche e di terze parti, con un’offerta destinata ad ampliarsi progressivamente nei settori dello streaming, della navigazione, del parcheggio e della ricarica.

Tra le novità più significative c’è l’arrivo di Apple Music direttamente nell’App Center. In abbinamento agli impianti audio surround 3D di fascia alta Bose e Burmester, il servizio supporta Dolby Atmos, offrendo un’esperienza sonora immersiva. Anche altre applicazioni compatibili possono sfruttare questa tecnologia attraverso Apple CarPlay.

L’integrazione con lo smartphone si spinge inoltre verso nuove possibilità di interazione, tra cui la visualizzazione delle mappe nel quadro strumenti e la pianificazione dei percorsi per le vetture elettriche con pre-condizionamento della batteria, in mercati selezionati.

La nuova generazione di infotainment sarà introdotta gradualmente sulle vetture di nuova produzione delle gamme 911, Taycan, Panamera e Cayenne. La disponibilità delle singole funzioni dipenderà dal mercato, dal modello, dalla data di produzione e dall’allestimento.

Con questa evoluzione, Porsche conferma come la tecnologia digitale sia diventata una componente sempre più centrale dell’esperienza automobilistica. Non soltanto uno strumento per gestire navigazione e intrattenimento, ma una piattaforma destinata a evolversi nel tempo, accompagnando il conducente attraverso un’interazione sempre più intelligente e personalizzata.