Porsche Cayenne Electric, sportività a zero emissioni

Cambiare tutto senza perdere la propria identità. È questa la sfida della Porsche Cayenne Electric, chiamata a trasferire nell’era della mobilità a zero emissioni una formula che ha contribuito a ridefinire il concetto stesso di SUV sportivo. La ricetta, almeno sulla carta, è convincente: prestazioni da autentica Porsche, autonomia adatta anche ai lunghi viaggi, tempi di ricarica ridotti e un abitacolo capace di accompagnare la famiglia nella quotidianità. Il risultato è una vettura che non interpreta l’elettrificazione come una rinuncia, ma come un’opportunità per ampliare ulteriormente le possibilità del modello.

Il primo elemento che colpisce è il rapporto tra dimensioni, potenza e capacità di muoversi con disinvoltura. Lunga 4,985 metri, larga 1,98 metri senza considerare gli specchietti e con un passo di 3,023 metri, la Cayenne Electric appartiene alla categoria dei SUV di grandi dimensioni. Eppure, dietro una presenza su strada importante, nasconde una meccanica progettata per rendere la spinta elettrica immediata e facilmente sfruttabile. I due motori sincroni a magneti permanenti, uno per ciascun asse, assicurano la trazione integrale, gestita elettronicamente dal sistema Porsche Traction Management. La potenza raggiunge 300 kW, equivalenti a 408 CV, mentre con il Launch Control sale fino a 325 kW, pari a 442 CV. In questa configurazione la coppia massima arriva a 835 Nm.

I numeri raccontano una sportività tutt’altro che teorica. Per accelerare da 0 a 100 km/h bastano 4,8 secondi, che diventano 4,5 secondi nel passaggio da 0 a 60 miglia orarie secondo il dato dichiarato. Lo scatto da 0 a 160 km/h richiede 11,3 secondi, mentre quello da 0 a 200 km/h si completa in 18,4 secondi. La velocità massima è di 230 km/h. Sono prestazioni che restituiscono il carattere di una Porsche anche in assenza del tradizionale motore termico: la risposta all’acceleratore è immediata, la coppia è disponibile senza attese e le riprese possono contare sulla continuità tipica della propulsione elettrica.

Ma una Cayenne non può essere soltanto veloce in rettilineo. Il suo valore si misura soprattutto nella capacità di coniugare dinamismo e comfort, affrontando una strada tortuosa con precisione e macinando chilometri senza affaticare conducente e passeggeri. In questo senso, la dotazione tecnica del telaio costituisce uno degli elementi più interessanti del progetto. Le sospensioni pneumatiche adattive a doppia camera, con regolazione dell’altezza e sistema di autolivellamento, lavorano insieme al Porsche Active Suspension Management, che controlla elettronicamente lo smorzamento attraverso ammortizzatori a doppia valvola. Sono disponibili tre modalità di regolazione manuale, per adattare il comportamento della vettura alle diverse esigenze di guida.

Gli assali anteriori e posteriori multilink in alluminio a cinque bracci completano un’impostazione orientata alla precisione, mentre il servosterzo elettromeccanico Plus varia il rapporto di sterzata e riduce lo sforzo richiesto alle basse velocità. Il diametro di sterzata è di 12,7 metri, valore che scende a 11,6 metri con il sistema HAL. Una caratteristica che può rivelarsi preziosa nelle manovre urbane, soprattutto considerando l’ingombro della vettura. A vigilare sulla stabilità interviene il Porsche Stability Management, che integra i principali sistemi di controllo della dinamica e comprende anche la gestione della stabilità del rimorchio.

L’elettrificazione, tuttavia, si gioca anche sulla capacità di affrontare i viaggi senza trasformare ogni sosta in un esercizio di pianificazione. La Cayenne Electric utilizza una batteria ad alta tensione da 113 kWh e un’architettura elettrica a 800 volt, una soluzione che apre la strada a potenze di ricarica particolarmente elevate. L’autonomia combinata dichiarata nel ciclo WLTP varia da 576 a 643 chilometri, mentre nel ciclo urbano può raggiungere un intervallo compreso tra 722 e 806 chilometri. Il consumo elettrico combinato omologato è compreso tra 19,7 e 21,8 kWh ogni 100 chilometri.

Come sempre, questi valori rappresentano riferimenti di omologazione e l’autonomia effettiva dipende da temperatura, velocità, stile di guida, percorso e condizioni della batteria. Resta però significativo il potenziale di una vettura capace, almeno nei valori dichiarati, di coprire distanze importanti tra una ricarica e l’altra.

Il capitolo della ricarica è uno dei più promettenti. In corrente continua, la potenza massima dichiarata arriva fino a 400 kW nelle condizioni previste dal costruttore. Porsche indica 16 minuti per passare dal 10 all’80% con una stazione a 800 volt, in condizioni ottimali, e una percorrenza WLTP recuperabile di 325 chilometri in dieci minuti alla massima potenza di ricarica. Sono prestazioni che, quando supportate da infrastrutture adeguate e dalla corretta temperatura della batteria, possono rendere le soste molto più brevi. Con una colonnina a 400 volt e una potenza massima di 200 kW, il tempo dichiarato per la ricarica dal 10 all’80% sale a 26 minuti.

Per l’utilizzo quotidiano, il caricatore di bordo da 11 kW consente invece di ricaricare completamente la batteria in circa 11 ore in corrente alternata. Con un sistema da 22 kW, il tempo indicato scende a 5,8 ore. Una flessibilità che rende più semplice adattare la ricarica alle abitudini personali, sfruttando le ore notturne a casa o le soste più lunghe durante la giornata.

Anche la praticità conserva un ruolo centrale. Il bagagliaio posteriore offre una capacità variabile da 781 a 1.588 litri, a cui si aggiungono 90 litri nel vano anteriore. Numeri che confermano la vocazione da grande viaggiatrice della Cayenne Electric, pensata per accompagnare gli impegni di tutti i giorni, le vacanze e le esigenze di una famiglia senza costringere a sacrificare spazio in nome delle prestazioni. La capacità di traino arriva a 3.000 chilogrammi con rimorchio frenato nella configurazione indicata dalla scheda tecnica, e può raggiungere 3.500 chilogrammi con il pacchetto off-road. Il carico massimo sul tetto è di 100 chilogrammi se si utilizza il sistema di trasporto Porsche previsto.

La massa a vuoto di 2.525 chilogrammi secondo la norma DIN ricorda che siamo di fronte a un SUV di grandi dimensioni, con una batteria importante a bordo. Per gestire peso e prestazioni, l’impianto frenante prevede pinze fisse monoblocco in alluminio a sei pistoncini all’anteriore e dischi ventilati da 375 millimetri; al posteriore i dischi misurano 350 millimetri. Il Porsche Recuperation Management contribuisce inoltre al recupero dell’energia in decelerazione, integrando la frenata rigenerativa nella gestione complessiva dell’efficienza.

L’attenzione all’aerodinamica completa il quadro: il coefficiente di resistenza dichiarato è pari a 0,25, un valore particolarmente contenuto per un SUV di queste dimensioni. È un dato che contribuisce a spiegare l’ambizione di coniugare una carrozzeria imponente con consumi elettrici relativamente contenuti per la categoria.

La Porsche Cayenne Electric rappresenta, in definitiva, una sintesi interessante tra due mondi che non devono necessariamente essere in conflitto: quello della sportività e quello dell’efficienza. L’accelerazione, la trazione integrale e la sofisticazione del telaio ne preservano la vocazione dinamica; la batteria da 113 kWh, l’architettura a 800 volt e la ricarica ad alta potenza ne ampliano il raggio d’azione; lo spazio a bordo e le capacità di traino mantengono intatta la versatilità che ci si aspetta da una Cayenne.

La vera ambizione della versione elettrica è proprio questa: dimostrare che passare alla batteria non significa necessariamente ridimensionare le aspettative. Al contrario, può diventare l’occasione per reinterpretare il SUV sportivo con strumenti nuovi, conservando ciò che conta davvero per il marchio di Stoccarda: prestazioni, controllo e capacità di trasformare ogni spostamento in un’esperienza di guida.