È giunta al termine la trattativa per l’acquisizione dello stabilimento di Longarone (BL) di proprietà di Safilo Group e l’ingresso di 247 lavoratori nell’organico di Thélios, società eyewear del gruppo LVMH.

«Con questa operazione strategica per Thélios, LVMH rafforza ulteriormente la sua presenza in Italia continuando a sostenere l'ecosistema di aziende che contribuiscono al successo del Gruppo. Grazie a questo ulteriore investimento sul territorio, le nostre Maison, che si affidano a Thélios per la realizzazione delle collezioni eyewear, potranno contare su un know-how di riconosciuto valore per sostenere la loro crescita e mantenere la loro leadership nell’occhialeria di lusso», ha dichiarato Toni Belloni, Managing Director del Gruppo LVMH.

A lui si è aggiunto il commento di Alessandro Zanardo, CEO di Thélios: «Questo accordo ci permette di internalizzare delle fasi critiche della produzione dell’occhiale, garantendoci pieno controllo sulla qualità dei prodotti che realizziamo per un numero sempre crescente di maison, e conferma la nostra ferma volontà di valorizzare attraverso investimenti strategici il know-how d’eccellenza presente nel distretto. Abbiamo scelto di dare vita a progetti ancora più ambiziosi rispetto a quelli previsti dal nostro piano industriale, con l’obiettivo di proseguire sempre con maggiore decisione nella nostra affermazione nel settore eyewear e per essere sempre più all’avanguardia nella lavorazione del metallo».

L’accordo, he segue l’acquisizione di Metallart nel luglio 2022, conferma la volontà di Thélios di continuare a investire nel Made in Italy, uno degli asset strategici aziendali. Thélios potrà così ampliare ulteriormente il reparto dedicato alla lavorazione del metallo per la produzione di occhiali da sole e da vista per le Maison del Gruppo LVMH, valorizzando l’artigianalità italiana e preservando il know-how distintivo del distretto bellunese.