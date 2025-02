TheCube Archive e Milano Unica

Finite le passerelle milanesi e parigine, i riflettori della moda si riaccendono su Milano. Martedì 4 febbraio i padiglioni della fiera di Rho ospiteranno la 40° edizione di Milano Unica, una delle fiere internazionali di riferimento per quanto riguarda il settore tessile e quello degli accessori di alta gamma.

Tanti gli appuntamenti interessanti programmati come ad esempio la mostra interamente dedicata all’iconica Anna Piaggi, un evento unico nel suo genere.

Non meno importante l’appuntamento con TheCube Archive che rinnova la sua collaborazione con Milano Unica attraverso uno spazio espositivo di quasi 130 mq. all’interno del quale grandi pannelli digitali daranno ai visitatori la possibilità di vivere un’esperienza immersiva che permetterà di approfondire le tendenze presentate in fiera ma in modo decisamente emozionale.

TheCube Archive è un progetto voluto e ideato da Stefano Chiassai, designer di lunga data con un background importante nel mondo della moda e dell’arte.

Non a caso, oggi TheCube Archive rappresenta un polo creativo con un’anima internazionale, un luogo d’avanguardia progettato per diventare un punto di riferimento nel mondo della ricerca e della consulenza creativa. La sua mission è valorizzare l’archivio come patrimonio storico e artistico, trasformandolo in una risorsa viva e dinamica per il futuro.

Situato nel cuore della Toscana, a San Giovanni Valdarno, TheCube Archive è un archivio multifunzionale pensato per accogliere professionisti del settore e ripensare il concetto stesso di archivio, esaltando l’importanza della ricerca nel processo creativo. Ad affiancare Stefano Chiassai, artista e direttore creativo di importanti case di moda, la figlia Corinna e Marius Hordijk, nuova generazione che con la loro visione contribuiscono a ridefinire l’estetica contemporanea e le nuove dinamiche di stile, intervenendo nella struttura del processo creativo e rendendo TheCube Archive non solo uno spazio fisico ma anche un dinamico hub digitale che garantisce rapidità di ricerca e facile fruibilità.