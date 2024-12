Mocha Mousse: come indossare il Pantone 2025

Confortante per alcuni e noiosa per altri, la nuova tonalità scelta da Pantone per rappresentare il 2025 è il Mocha Mousse Pantone 17-1230. A differenza del Peach Fuzz - Pantone del 2024 - che aveva il compito di trasmettere calma e self-love, il Mocha Mousse si pone come una tonalità versatile e sofisticata, con l'obiettivo di sottolineare classe ed eleganza.

Questa volta il programma Pantone Color of the Year ha voluto soffermarsi sulla continua ricerca dell’armonia - missione che molti, se non tutti, cercano di portare a termine - e sulla coesione con la natura, come ha anche affermato la Vice Presidente del Pantone Color Institute, Laurie Pressman: «La ricerca senza fine dell'armonia è presente in ogni singolo aspetto delle nostre vite, dalle relazioni con gli altri fino al nostro lavoro, i nostri contatti sociali e l'ambiente naturale che ci circonda. L'armonia infonde una sensazione di serenità, ispirando uno stato positivo di pace, calma ed equilibrio interiori e ci fa sentire in sintonia con il mondo che ci circonda. Abbraccia una cultura di connessione e unità, oltre a rappresentare la sintesi del nostro benessere mentale, spirituale e fisico».

(Screenshot Pantone.com)

Questa particolare sfumatura del marrone dalla percezione romantica vuole persuadere a sperimentare con nuovi accostamenti delicati e puliti, trasmettendo pace e serenità dopo un solo sguardo. Dalle nuance più tenui a quelle più accese, il sito ufficiale di Pantone ha elencato diverse palette colori perfette da accostare al Mocha Mousse.

Che sia nella moda o nel design, questa ricca nuance fonde il piacere del caffè e l’odore irresistibile del cioccolato prestandosi a numerosi abbinamenti delicati. Vediamo i nomi che nel beauty e nell’abbigliamento hanno intuito e anticipato questa tendenza.