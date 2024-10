Tendenze autunno 2024: midi mania

Dopo aver abbondantemente riscoperto l’estetica sbarazzina che caratterizza la minigonna, le passerelle hanno deciso di virare la loro attenzione verso un’eleganza senza tempo, rispolverando grandi citazione del passato: la protagonista delle ultime collezioni per l’autunno 2024 è la gonna midi, sia per gli abiti che per le gonne, un classico intramontabile che può adattarsi a qualunque occasione.

Dai modelli più comodi, come la midi svasata di Ferragamo o la variante morbida proposta da Max Mara, a quelli più audaci, come la sensuale gonna ricamata di Nº21 oppure la versione impalpabile di Dries Van Noten, la gonna midi è ormai un must have di stagione.

Perfetta per il lavoro, ma anche per una cena fuori, la midi è uno di quei capi che si trasforma, adattandosi facilmente a qualunque circostanza. In che modo? Scegliendo con cura i suoi complici: una gonna in pizzo nero infatti può dar vita a un outfit casual e originale se abbinato a un maglione, come fa Moschino, oppure può totalmente cambiare faccia se abbinata a un dolcevita. La versione più sensuale viene presentata da Gucci con uno slip dress ricamato ma le alternative sono molteplici, tutto dipende dallo stile che si vuole interpretare. L’asso nella manica infatti non è seguire le tendenze, ma decodificarle e valorizzarle con una personalissima interpretazione.