Tapestry acquista Capri, la holding di Versace, per 8,5 miliardi

Tapestry - la holding fondata nel 2017 a New York cui fanno capo Coach, Kate Spade e Stuart Weitzman - ha concluso nella giornata di ieri l’acquisto di Capri Holdings, la società madre di Versace e Micheal Kors per circa 8,5 miliardi di dollari, in contanti. Tapestry pagherà agli azionisti di Capri 57 dollari per azione, pari a 6,69 miliardi di dollari, con un premio di quasi il 65%.

L’accordo tra le due grandi aziende è già stato definito lo sforzo più audace mai compiuto da dirigenti della moda americana per costruire un collettivo che possa competere con la potenza di giganti europei come LVMH e Kering. Combinati, Tapestry e Capri Holdings genererebbero infatti un fatturato pari ai 12 miliardi di euro. Una volta completata la transazione, i due gruppi opereranno sotto il nome di Tapestry.

Gli amministratori delegati di Tapestry e Capri Holdings hanno sottolineato come la fusione delle due realtà porterà le loro borse, scarpe e abbigliamento a una base di consumatori più ampia e permetterà loro di attingere a maggiori risorse. L'acquisizione contribuirà a espandere la portata di Tapestry in Europa, Medio Oriente e Africa, mentre i marchi della Capri Holdings otterranno una maggiore esposizione in Asia.

Le aziende hanno inoltre dichiarato che l’accordo rappresenta un'opportunità per incrementare le loro attività direct-to-consumer, facendo risparmiare 200 milioni di dollari in costi operativi e di catena di fornitura entro tre anni.

«Da questa posizione di forza, siamo pronti a sfruttare i nostri vantaggi competitivi attraverso un portafoglio più ampio di marchi. La combinazione di Coach, Kate Spade, Stuart Weitzman, Versace, Jimmy Choo e Michael Kors crea una nuova potente casa del lusso globale e sblocca opportunità uniche per generare valore aggiunto per i nostri consumatori, i nostri dipendenti e gli azionisti di tutto il mondo», ha dichiarato in un'intervista Joanne Crevoiserat, amministratore delegato di Tapestry.

Secondo John D. Idol, presidente e amministratore delegato di Capri Holdings: «Questa operazione è una testimonianza di tutti i risultati raggiunti dai nostri team. Unendoci a Tapestry, avremo maggiori risorse e capacità per accelerare l’espansione della nostra portata globale, preservando il dna unico dei nostri marchi».